Refuerzan coordinación en Torreón para fortalecer la seguridad

Con el fin de mantener la seguridad en Coahuila y todo el país , se llevaron a cabo reuniones de trabajo en Torreón con el Gobernador Manolo Jiménez Salinas, así como con empresarios y representantes de distintos sectores productivos de la región. El objetivo principal fue revisar estrategias y acciones para fortalecer la seguridad en el estado y el país.

Durante los encuentros, se destacó la importancia de la coordinación permanente entre el Gabinete de Seguridad Defensamx, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y los gobiernos estatales. Esta colaboración busca garantizar una respuesta eficaz ante los retos de seguridad y proteger a la ciudadanía en todos los niveles.

Autoridades y participantes coincidieron en que la seguridad es un compromiso compartido entre los distintos órdenes de gobierno y la sociedad. Asimismo, se subrayó que la comunicación constante y la colaboración entre los sectores público y privado son fundamentales para generar entornos más seguros y confiables en Coahuila y en todo el país.

