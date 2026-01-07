Jair Bolsonaro regresa al hospital tras caerse de su cama

El ex-presidente de Brasil Jair Bolsonaro, regresó al hospital para realizarse unos exámenes médicos por un pequeño accidente en su cama dentro de las celdas.

Bolsonaro de 70 años de edad, fue escoltado por agentes policiales que transitaron desde el interior de la policía federal en Brasilia hasta los alrededores del hospital DF Star, misma institución médica donde fue intervenido quirúrgicamente el pasado 25 de diciembre por dos hernias inguinales.

La esposa del ex presidente Michelle Bolsonaro, mencionó que los exámenes médicos ya se habían realizado y que ella junto con su familia estaban esperando los resultados.

¿Cómo ocurrió el accidente?

El ex-mandatario tuvo una caída durante la noche del lunes mientras dormía desde su celda, Michelle Bolsonaro y su hijo Carlos mencionaron y declararon con enojo desde sus redes sobre porque el ex presidente no había sido enviado de manera inmediata después del accidente, sino que tuvieron que esperar un día completo para poderlo trasladar a un hospital cercano.

Alexandre de Moraes citó un informe de salud realizado por la policía federal el martes, el informe presenta que Bolsonaro sufrió un trauma leve en la cabeza, después de recibir el chequeo correspondiente, se encontró que el ex presidente estaba consciente con un pequeño corte en el rostro.

El juez autorizó una tomografía, un escaneo cerebral y una prueba de ondas cerebrales solicitadas por los abogados del ex mandatario, el juez de la misma forma indicó que su traslado hacia el hospital tenía que llevarse a cabo de manera discreta y que en dado caso de algún accidente o percance, la policía federal sería la principal responsable.

¿Por qué Bolsonaro está en la cárcel?

Bolsonaro junto a una cantidad de aliados fueron condenados por un intento de derrocar el sistema democrático de Brasil tras perder en las elecciones presidenciales del 2022.

Este complot tenía en sus planes el intento de asesinato al presidente Luiz Inácio Lula da Silva y de la misma forma al vicepresidente Gerardo Alckmin.

Además, su condena fue complementada por cargos que incluyen liderar una organización criminal e intentar la abolición violenta del Estado de derecho democrático, aunque Bolsonaro se ha declarado en diversas ocasiones como inocente.

Comentarios