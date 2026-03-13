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Coahuila

Enfermeras reclaman pago del programa Salud Casa por Casa

Durante la manifestación, los inconformes señalaron que perciben alrededor de ocho mil pesos y que trabajan sin prestaciones sociales

  • 13
  • Marzo
    2026

Personal de enfermería que participa en el programa federal Salud Casa por Casa realizó este viernes una protesta frente a las oficinas de la Secretaría de Bienestar en Saltillo, donde bloquearon la lateral del bulevar Fundadores para exigir el pago de su última quincena.

Denuncian falta de pago pese a recorridos diarios

Los manifestantes señalaron que diariamente realizan recorridos casa por casa, incluso bajo el intenso sol y en comunidades rurales, brindando atención médica básica a la población, pero aseguran que el salario no les ha sido depositado.

Durante la manifestación, los inconformes señalaron que perciben alrededor de ocho mil pesos y que trabajan sin prestaciones sociales, además de enfrentar riesgos al desplazarse por distintas colonias para realizar consultas y revisiones de salud.

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Acusan metas difíciles para recibir el pago

También denunciaron que presuntamente se les exige cumplir metas de entre 10 y 12 consultas diarias para poder recibir su pago, lo cual consideran complicado debido a que muchas personas no aceptan la atención en sus domicilios.

Reclamos por ausencia del delegado del Bienestar

Mientras realizaban la protesta, algunos trabajadores criticaron la ausencia de quien podría atender su demanda, el delegado del Bienestar en Coahuila, Américo Rico Villarreal.

Entre consignas y reclamos, señalaron que no se encontraba en las oficinas y expresaron que “está en Reynosa con su papá o en México con Cecilia Guadiana, en todos lados menos donde debe estar para resolver”, mientras ellos continúan recorriendo colonias y comunidades para cumplir con el programa.

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