Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
queman_auto_bomba_torreon1_f90e688940
Coahuila

Lanzan bomba molotov y queman vehículo de abogado en Torreón

El hecho quedó registrado en cámaras de videovigilancia, donde se observa a los presuntos responsables cometer el ataque y huir del sitio

  • 17
  • Marzo
    2026

Un vehículo fue incendiado con una bomba molotov durante la madrugada de este martes frente al domicilio del abogado y activista social, Jesús Iván Macías Rodríguez, en un hecho que ya es investigado por autoridades de seguridad.

De acuerdo con la denuncia, el ataque ocurrió a las 4:52 de la madrugada, cuando dos individuos con vestimenta oscura llegaron al lugar y, tras romper el vidrio del automóvil, arrojaron un artefacto incendiario que provocó el fuego.

El incidente quedó registrado en cámaras de videovigilancia, donde se observa a los presuntos responsables cometer el ataque y huir del sitio.

Según la información proporcionada, el abogado es identificado como militante afín al partido Morena en Coahuila, y se señala que el atentado ocurrió en el exterior de su vivienda, donde se encontraba su familia.

El hecho dejó daños materiales en el vehículo, sin que se reporten personas lesionadas.

Por medio de sus redes sociales, simpatizantes de Morena, solicitaron la intervención de autoridades estatales y federales para esclarecer lo ocurrido, así como el análisis de cámaras cercanas para dar con los responsables.

Hasta el momento, autoridades no han emitido un posicionamiento oficial sobre el caso, mientras continúan las investigaciones.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

N_33cc789007
Arrestan al “Aurora”, presunto miembro del CJNG
EH_UNA_FOTO_2026_03_18_T160359_259_5f9c7903ae
Irán urge a alejarse de refinerías por posibles ataques
theesh_191d60bb82
Por pedir prueba toxicológica, cancelan audiencia de Cruz 'N'
publicidad

Últimas Noticias

002_fceebce65a
DIF Nuevo León y UANL impulsan profesionalización jurídica
N_33cc789007
Arrestan al “Aurora”, presunto miembro del CJNG
Perro_y_gato_1b526413e8
Aumentan las penas por robo de mascotas en Coahuila
publicidad

Más Vistas

nl_anthem_capital_2964831091
Anthem Capital: defraudan a regios y aún se promueven
nl_anthem_capital_jpeg_6149a4bb2a
¡Se esfuma! Capital Anthem obtiene preventas y vacía oficinas
Whats_App_Image_2026_03_15_at_11_59_35_PM_183bd66d1d
Viene boom de plazas comerciales para Nuevo León
publicidad
×