Cae banda de extranjeros dedicada al robo de cajas fuertes

En un operativo conjunto entre autoridades de Coahuila y Nuevo León, se logró la detención de tres hombres de origen cubano, señalados como los probables responsables de una serie de robos a cajas fuertes en las ciudades de Saltillo y Monterrey.

La movilización policial se activó tras el reporte de un robo en una notaría ubicada en la colonia Doctores, en Saltillo. Elementos del Agrupamiento Contra Delitos de Alto Impacto de la Comisaría local iniciaron las indagatorias, apoyados por las cámaras de vigilancia de los centros C2 y C4 de la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila.

Gracias al seguimiento por video, se identificó el vehículo Chevrolet en el que los sospechosos huían con dirección al estado vecino.

En la investigación participaron agentes de la Policía de Saltillo, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Policía Estatal.

Finalmente, en coordinación con la Secretaría de Seguridad de Monterrey y la Policía Metropolitana de Investigación, se logró ubicar y capturar a los implicados. Los detenidos fueron identificados como:

Willians "N", de 30 años.

Daniel "N", de 34 años.

Neuri "N", de 28 años.

Al momento de su detención, se les aseguró el vehículo y diversas herramientas utilizadas para forzar cajas de seguridad. Los tres sujetos, todos originarios de Cuba, fueron puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación legal.

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