Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
df580674_97b5_469a_9e3c_baa7ebde41a2_jpegdf580674_97b5_469a_9e3c_baa7ebde41a2_eb0acb237e
Coahuila

Identifican nueva especie de mosasaurio en el noreste mexicano

Esta nueva especie llevará por nombre Prognathodon Cipactli y su descubrimiento se dio a conocer en una revista científica de Alemania

  • 17
  • Marzo
    2026

Paleontólogos y científicos de México e Inglaterra lograron identificar y clasificar una nueva especie de mosasaurio, reptiles marinos prehistóricos, que vivió en el noreste de lo que hoy es México hace 70 millones de años.

Héctor Eduardo Rivera Sylva, director de Paleontología del Museo del Desierto, dijo que el cráneo y otros restos fosilizados de este animal prehistórico se encontraron en 2001; sin embargo, en el momento solo se le identificó como mosasaurio.

Al paso de los años se estudió y se le clasificó como una nueva especie de estos animales, que, según los científicos, cazaba a presas grandes como lo hacen actualmente animales como las orcas, o ballenas asesinas.

9481b497-35db-4d9a-97a9-79e28515f771.jpeg9481b497-35db-4d9a-97a9-79e28515f771.jpeg

“En esta especie empezaron a tener dientes grandes para poder abatir presas mucho mayores”, dijo Rivera Sylva.

El descubrimiento o clasificación de esta nueva especie, que vivió en el océano del periodo cretácico, fue publicado en la revista científica alemana Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie (Nuevo Anuario de Geología y Paleontología), que reproduce el nombre que le dieron los científicos a esta especie: Prognathodon Cipactli

El nombre del mesosaurio hace referencia a Cipactli, un ser de la mitología mexica que era un híbrido entre un reptil, un anfibio y un pez, cuyo cuerpo fue dividido por los dioses para formar el cielo y la tierra.

El nombre busca conectar este descubrimiento paleontológico con las raíces culturales de México y con las antiguas tradiciones que describían criaturas marinas colosales mucho antes de que la ciencia revelara su existencia en el registro fósil.

df580674-97b5-469a-9e3c-baa7ebde41a2.jpegdf580674-97b5-469a-9e3c-baa7ebde41a2.jpeg

Los mosasaurios fueron reptiles marinos gigantes emparentados con los lagartos y las serpientes actuales.

Durante los últimos millones de años del Cretácico dominaron los mares del planeta, ocupando el papel ecológico que hoy tienen grandes depredadores marinos como los tiburones o las orcas.

Sin embargo, a diferencia de otros países, el registro fósil de mosasaurios en México ha sido relativamente escaso, por lo que cada nuevo hallazgo aporta información clave sobre estos animales prehistóricos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

detenida_maracucha_7f58a0f152
Capturan a “La Maracucha”, presunta integrante del Tren de Aragua
20260318_123740_822427f0d9
Plantea Claudia Sheinbaum fortalecer la industria del gas natural
ebrard_entabla_dialogo_previo_revision_del_t_mec_b1ffa062eb
Afirman que revisión de T-MEC permitirá reforzar competitividad
publicidad

Últimas Noticias

002_fceebce65a
DIF Nuevo León y UANL impulsan profesionalización jurídica
N_33cc789007
Arrestan al “Aurora”, presunto miembro del CJNG
Perro_y_gato_1b526413e8
Aumentan las penas por robo de mascotas en Coahuila
publicidad

Más Vistas

nl_anthem_capital_2964831091
Anthem Capital: defraudan a regios y aún se promueven
nl_anthem_capital_jpeg_6149a4bb2a
¡Se esfuma! Capital Anthem obtiene preventas y vacía oficinas
Whats_App_Image_2026_03_15_at_11_59_35_PM_183bd66d1d
Viene boom de plazas comerciales para Nuevo León
publicidad
×