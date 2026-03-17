Identifican nueva especie de mosasaurio en el noreste mexicano

Paleontólogos y científicos de México e Inglaterra lograron identificar y clasificar una nueva especie de mosasaurio, reptiles marinos prehistóricos, que vivió en el noreste de lo que hoy es México hace 70 millones de años.

Héctor Eduardo Rivera Sylva, director de Paleontología del Museo del Desierto, dijo que el cráneo y otros restos fosilizados de este animal prehistórico se encontraron en 2001; sin embargo, en el momento solo se le identificó como mosasaurio.

Al paso de los años se estudió y se le clasificó como una nueva especie de estos animales, que, según los científicos, cazaba a presas grandes como lo hacen actualmente animales como las orcas, o ballenas asesinas.

“En esta especie empezaron a tener dientes grandes para poder abatir presas mucho mayores”, dijo Rivera Sylva.

El descubrimiento o clasificación de esta nueva especie, que vivió en el océano del periodo cretácico, fue publicado en la revista científica alemana Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie (Nuevo Anuario de Geología y Paleontología), que reproduce el nombre que le dieron los científicos a esta especie: Prognathodon Cipactli

El nombre del mesosaurio hace referencia a Cipactli, un ser de la mitología mexica que era un híbrido entre un reptil, un anfibio y un pez, cuyo cuerpo fue dividido por los dioses para formar el cielo y la tierra.

El nombre busca conectar este descubrimiento paleontológico con las raíces culturales de México y con las antiguas tradiciones que describían criaturas marinas colosales mucho antes de que la ciencia revelara su existencia en el registro fósil.

Los mosasaurios fueron reptiles marinos gigantes emparentados con los lagartos y las serpientes actuales.

Durante los últimos millones de años del Cretácico dominaron los mares del planeta, ocupando el papel ecológico que hoy tienen grandes depredadores marinos como los tiburones o las orcas.

Sin embargo, a diferencia de otros países, el registro fósil de mosasaurios en México ha sido relativamente escaso, por lo que cada nuevo hallazgo aporta información clave sobre estos animales prehistóricos.

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