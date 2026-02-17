Podcast
IMG_8751_a67dc28248
Coahuila

Entregan dos nuevas aulas en primaria de Saltillo

La obra consistió en la construcción de dos aulas tipo regional con una superficie total de 137.28 metros cuadrados, además de un módulo de servicios sanitarios

  • 17
  • Febrero
    2026

Con una inversión de 3.3 millones de pesos, este martes el gobernador de Coahuila Manolo Jiménez Salinas encabezó la entrega de dos aulas didácticas con mobiliario, servicios sanitarios y obra exterior en la Escuela Primaria “Javier López del Bosque”, ubicada en la colonia Hacienda Narro, beneficiando a 1,109 alumnos de ambos turnos.

La obra consistió en la construcción de dos aulas tipo regional con una superficie total de 137.28 metros cuadrados, además de un módulo de servicios sanitarios de 74.88 metros cuadrados, así como red eléctrica y piso de concreto en andadores, con una inversión específica fue de 3 millones 298 mil 672 pesos.

Durante el evento, el coordinador general de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, informó que esta acción forma parte de un programa estatal más amplio en el que, tan solo en Saltillo, se han destinado 213 millones de pesos, de los cuales más de 100 millones corresponden a infraestructura educativa, incluyendo techumbres, nuevos salones, edificios administrativos, bardas perimetrales y trabajos de rehabilitación.

Recordó que en 2024 se entregaron dos primeras aulas en este plantel y posteriormente una techumbre solicitada por la comunidad escolar.  

IMG_8736.jpeg

Sin embargo, ante el crecimiento de la matrícula, las instalaciones resultaron insuficientes, por lo que se gestionaron dos aulas adicionales que hoy entran en operación.

Con estas acciones, entre 2024 y 2025 se han construido cuatro aulas y una techumbre en la primaria Javier López del Bosque, con una inversión global superior a los 8 millones de pesos, en beneficio de más de mil 100 estudiantes.

El evento también marcó el arranque del programa “Aquí Andamos al 100” en la colonia Hacienda Narro, donde se desplegaron 10 brigadas activas con entre 80 y 120 trabajadores en campo, realizando labores de rehabilitación de calles, limpieza, servicios públicos, seguridad y proximidad, así como activación deportiva y cultural.

Las autoridades estatales señalaron que las obras forman parte de una estrategia enfocada en infraestructura prioritaria al interior de colonias, barrios y ejidos, con énfasis en educación y servicios básicos.


