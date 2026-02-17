Distribuyen 105,000 toallas con 'Alas al Campo'

Más de 105 mil toallas sanitarias han sido distribuidas en Ramos Arizpe a través del programa “Alas al Campo”, que en su quinta jornada amplió la cobertura para incluir a mujeres en situación vulnerable de la zona urbana, además de continuar atendiendo a comunidades ejidales.

En esta etapa, Teresita Escalante presidenta del Sistema DIF Municipal informó el tesorero municipal Francisco Solís Rodríguez aportó 48 mil 200 piezas, lo que permitió incrementar el padrón de beneficiarias y fortalecer la cobertura del programa en más de 40 ejidos y congregaciones donde ya se habían realizado entregas previas.

El programa está dirigido principalmente a mujeres y jóvenes que enfrentan dificultades para acceder a productos de higiene menstrual, particularmente en comunidades rurales donde el acceso a estos insumos puede representar un gasto significativo para las familias.

De acuerdo con autoridades municipales, la estrategia contempla entregas semanales mediante brigadas que acuden directamente a las comunidades, con el objetivo de asegurar que los apoyos lleguen de manera directa a las beneficiarias.

Con la ampliación a sectores urbanos, el programa busca atender no solo a población rural, sino también a mujeres que, aun viviendo en la cabecera municipal, enfrentan condiciones de vulnerabilidad económica.

La presidenta del DIF señalaron que esta iniciativa forma parte de una política de apoyo social enfocada en salud preventiva y bienestar femenino, con la intención de reducir barreras económicas asociadas a la higiene menstrual y contribuir a mejores condiciones de vida para las mujeres del municipio.

