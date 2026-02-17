Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
IMG_8782_bf1e351488
Coahuila

Distribuyen 105,000 toallas con 'Alas al Campo'

El programa amplió su cobertura en Ramos Arizpe para apoyar a mujeres rurales y urbanas vulnerables con más de 105 mil toallas sanitarias entregadas

  • 17
  • Febrero
    2026

Más de 105 mil toallas sanitarias han sido distribuidas en Ramos Arizpe a través del programa “Alas al Campo”, que en su quinta jornada amplió la cobertura para incluir a mujeres en situación vulnerable de la zona urbana, además de continuar atendiendo a comunidades ejidales.

En esta etapa, Teresita Escalante presidenta del Sistema DIF Municipal informó el tesorero municipal Francisco Solís Rodríguez aportó 48 mil 200 piezas, lo que permitió incrementar el padrón de beneficiarias y fortalecer la cobertura del programa en más de 40 ejidos y congregaciones donde ya se habían realizado entregas previas.

El programa está dirigido principalmente a mujeres y jóvenes que enfrentan dificultades para acceder a productos de higiene menstrual, particularmente en comunidades rurales donde el acceso a estos insumos puede representar un gasto significativo para las familias.

De acuerdo con autoridades municipales, la estrategia contempla entregas semanales mediante brigadas que acuden directamente a las comunidades, con el objetivo de asegurar que los apoyos lleguen de manera directa a las beneficiarias.

Con la ampliación a sectores urbanos, el programa busca atender no solo a población rural, sino también a mujeres que, aun viviendo en la cabecera municipal, enfrentan condiciones de vulnerabilidad económica.

La presidenta del DIF señalaron que esta iniciativa forma parte de una política de apoyo social enfocada en salud preventiva y bienestar femenino, con la intención de reducir barreras económicas asociadas a la higiene menstrual y contribuir a mejores condiciones de vida para las mujeres del municipio.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

5028567630675118924_f59f6b379c
Firman convenio para apoyar salud mental de mujeres vulnerables
Whats_App_Image_2025_11_12_at_3_04_57_PM_3701e18583
Ejidatarios bloquean tramo carretero por no tener luz 
Whats_App_Image_2025_10_10_at_2_25_55_PM_343d2061de
Gobierno ofrece empleo temporal para rehabilitar caminos rurales 
publicidad

Últimas Noticias

ronda_rousey_vs_gina_carano_501433749f
Ronda Rousey y Gina Carano regresan a MMA con pelea entre ambas
busca_nuevo_leon_premio_internacional_3055f3e6f1
Busca NL premio internacional del Estado Americano del Deporte
EH_UNA_FOTO_3_c3204eb2bf
Senadores de EUA buscan impulsar sanciones contra Rusia
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_02_16_at_1_49_32_AM_0090e2e4aa
Tres firmas van por AHMSA en su subasta del 27 de febrero
nl_cablebus_02120998df
Cablebús quitaría 27,000 autos del tráfico de San Pedro
samuel_garcia_urge_aeropuerto_monterrey_dd84066649
Urge Samuel García terminar obras del Aeropuerto de Monterrey
publicidad
×