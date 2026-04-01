Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_04_01_at_4_44_40_PM_4c82b4d2a5
Coahuila

Espacios recreativos impulsan afluencia familiar en Ramos Arizpe

Para regular la afluencia, el acceso a este complejo se organiza en dos horarios, lo que permite mantener control en la operación

  • 01
  • Abril
    2026

Durante el periodo vacacional de Semana Santa, Ramos Arizpe concentra actividad turística local con la operación de espacios recreativos gratuitos como Dinolandia y AquaRamos, que han registrado afluencia de familias en busca de opciones accesibles de esparcimiento.

Dinolandia, principal atractivo familiar

Uno de los principales atractivos es Dinolandia, parque temático ubicado en la Alameda Central, que ofrece un recorrido al aire libre con figuras de dinosaurios a escala real, zonas interactivas y actividades orientadas principalmente al público infantil.

El espacio permite a los visitantes recorrer las instalaciones de manera libre, combinando entretenimiento con elementos educativos, lo que ha favorecido su posicionamiento como una opción para familias durante la temporada.

AquaRamos, opción ante altas temperaturas

Por otro lado, AquaRamos funciona como alternativa ante las altas temperaturas, con áreas acuáticas que incluyen albercas, chapoteaderos y toboganes, además de espacios de descanso y servicios básicos para los usuarios.

Para regular la afluencia, el acceso a este complejo se organiza en dos horarios, lo que permite mantener control en la operación y garantizar condiciones de seguridad para los asistentes.

Operación continua durante vacaciones

Ambos espacios operan todos los días durante el periodo vacacional, con horarios extendidos que facilitan la asistencia de visitantes provenientes tanto del municipio como de otras zonas de la región sureste.

Autoridades municipales señalaron que este tipo de infraestructura busca incentivar la convivencia familiar y fortalecer la oferta recreativa local sin costo, en un contexto donde muchas familias optan por actividades cercanas durante las vacaciones.

Ramos Arizpe se suma así a la dinámica turística regional con alternativas enfocadas en el entretenimiento accesible y la ocupación de espacios públicos durante la temporada.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_04_05_at_4_22_15_PM_d39533f198
Viven neoleoneses una fría y lluviosa primavera
EH_CONTEXTO_21_9f87e39ee0
Accidentes viales dejan 72 muertos en Colombia en Semana Santa
Whats_App_Image_2026_04_05_at_14_50_58_b29a9f80e5
Conciertos convierten playas de Tamaulipas en destino familiar
publicidad

Últimas Noticias

image_3b8cccc71c
Se fuga ex policía del Centro Integral de Justicia de Victoria
inter_ballena_washington_0ee74ee9b5
Hallan muerta a ballena gris que nado río arriba en Washington
EH_FOTO_VERTICAL_2_1f4a6f7d73
Genera polémica Laisha Wilkins por comentario acerca de México
publicidad

Más Vistas

yankees_vs_marlins_045293a631
Yankees vs Marlins rompen récord de pitcheo con casi cuatro horas
Whats_App_Image_2026_04_04_at_9_42_55_AM_32bfa7d0fa
Suspenden búsqueda de hombre extraviado en presa El Cuchillo
clima_lluvia_monterrey_7c3ef75006
Advierten llegada de viento y lluvias este sábado a Nuevo León
publicidad
×