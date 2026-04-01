Alistan viacrucis con innovaciones en Ojo de Agua

En entrevista con Ricardo Horta, director escénico del Viacrucis que se llevará a cabo en la colonia Ojo de Agua, se revelaron los detalles de este evento religioso programado para este jueves.

A partir de las seis de la tarde, se realizarán las misas del lavatorio de pies, seguidas de la representación de la Última Cena, el beso de Judas y, como novedad, la representación de Cristo encarcelado.

“Nos reunimos en el costado del templo, donde se montará una tarima y una pantalla para llevar a cabo la Última Cena del Señor Jesucristo con los apóstoles, y ahí se realizará el lavatorio de los pies”, informó Horta.

Además, destacó que se representará el juicio de Jesús y su posterior encarcelamiento, un aspecto poco conocido de la historia.

“Cristo es un preso inocente, condenado sin culpa, y nosotros reflejamos esa imagen en nuestra representación”, añadió.

La representación de Cristo encarcelado comenzará a las 9 de la noche y se extenderá hasta las primeras horas de la madrugada, completando así un recorrido que busca profundizar en la historia y significado de la Semana Santa.





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