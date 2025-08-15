Cerrar X
Whats_App_Image_2025_08_15_at_4_18_14_PM_f2b4c4c6e4
Coahuila

Este sábado, el primer Lechón Fest en Ramos Arizpe

Desde el mediodía, los asistentes podrán disfrutar de venta de comida, bebidas y artesanías, además de presenciar el concurso que premiará al mejor lechón

  • 15
  • Agosto
    2025

La Alameda Miguel Ramos Arizpe será este sábado el escenario del primer "Lechón Fest", una de las actividades más esperadas del Ramos Fest 2025, que reunirá gastronomía, música en vivo y ambiente familiar en una jornada gratuita para toda la comunidad.

Desde el mediodía, los asistentes podrán disfrutar de venta de comida, antojitos, bebidas y artesanías, además de presenciar el concurso que premiará al mejor lechón en sabor, creatividad y presentación. El certamen reunirá a equipos participantes que buscarán destacar con sus recetas y propuestas gastronómicas.

WhatsApp Image 2025-08-15 at 4.18.14 PM (1).jpeg

La música en vivo acompañará el evento durante todo el día, creando un ambiente festivo para locales y visitantes. El gran cierre será por la noche con la presentación estelar de La Casetera, agrupación que traerá su repertorio de éxitos para poner a cantar y bailar al público.

El gobierno municipal recordó que el acceso es libre y que se contará con un operativo especial de seguridad, limpieza y movilidad, con el objetivo de garantizar una celebración segura, ordenada y en un entorno familiar.


