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Coahuila

PJ Coahuila pide a litigantes registrarse en 'Poder en Línea'

A través de esta herramienta virtual, los profesionales del derecho pueden enviar demandas, promociones y escritos a los juzgados de primera instancia

  • 28
  • Mayo
    2026

El Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza (PJECZ) emitió un exhorto a las y los abogados litigantes que aún no se encuentran registrados en la plataforma institucional “Poder en Línea” para que creen su cuenta y aprovechen los beneficios de la justicia digital.

A través de esta herramienta virtual, los profesionales del derecho pueden enviar demandas, promociones y escritos a los juzgados de primera instancia de manera remota, rápida y segura, disminuyendo los traslados físicos y los costos de operación.

El tribunal coahuilense se ha colocado como uno de los modelos de justicia digital más innovadores de México. Durante el año 2025, el sistema recibió un total de 507 mil 317 demandas iniciales y promociones en los ocho distritos judiciales del estado. Asimismo, la plataforma permitió agendar 7 mil 323 citas en órganos jurisdiccionales y autorizó la consulta digital de 29 mil 335 expedientes.

Actualmente, todos los asuntos de primera instancia de cualquier materia jurídica se pueden tramitar de forma digital mediante el sitio web oficial (https://poderenlinea.gob.mx) o a través de la aplicación gratuita “Poder en Líne@”, disponible para dispositivos iOS y Android.
 
La aplicación móvil se vincula directamente al teléfono del usuario y cuenta con altos estándares de seguridad cibernética, tales como autenticación biométrica por huella digital o reconocimiento facial. Además, el sistema genera un token único de cuatro dígitos que funciona como firma electrónica para dar validez jurídica a cada promoción enviada.
Entre las funciones principales de la plataforma destacan:
• Envío de promociones y demandas en todas las materias.
• Consulta remota de expedientes virtuales.
• Agendamiento de citas en órganos jurisdiccionales.
• Gestión de boletas actuariales.
• Recepción de notificaciones sobre el estatus de sus expedientes.
 
Este programa forma parte de la estrategia ambiental y administrativa “cero papel” implementada por el Poder Judicial del estado, la cual establece que las demandas iniciales, promociones y escritos de las materias mercantil, laboral y civil con especialización hipotecaria deben presentarse obligatoriamente de forma electrónica. Bajo esta modalidad, los litigantes solo deben acudir físicamente a la Oficialía de Partes de la Ciudad Judicial de Saltillo para entregar los anexos originales.


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