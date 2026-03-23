Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_03_23_at_07_59_06_1_baaedfb69b
Coahuila

Explosión por gas deja a hombre herido en vivienda

Una explosión por acumulación de gas L.P. al interior de una vivienda dejó a un hombre con quemaduras en diversas partes del cuerpo

  • 23
  • Marzo
    2026

Una explosión por acumulación de gas L.P. al interior de una vivienda dejó a un hombre con quemaduras en diversas partes del cuerpo, en hechos registrados en la colonia San Antonio, informó el director de Protección Civil municipal, Francisco Sánchez.

El incidente ocurrió en un domicilio ubicado en la calle Heroico Colegio Militar #550-A, donde Juan Carlos Villegas Ramírez, de 47 años de edad, resultó lesionado y fue trasladado en código amarillo a la Clínica 88 del IMSS.

De acuerdo con el reporte médico preliminar, el hombre presentaba quemaduras en rostro, cabeza y brazo izquierdo.

En el lugar también se encontraban sus dos hijos, Kevin Yovani Villegas Muñoz, de 18 años, y Juan Carlos Villegas Muñoz, de 23, quienes sufrieron crisis nerviosa, sin requerir traslado hospitalario.

WhatsApp Image 2026-03-23 at 07.59.06.jpeg

Según los primeros reportes, la explosión se registró cuando el afectado se disponía a preparar alimentos, momento en el que se acumuló el gas dentro de la cocina.

Autoridades señalaron que el cilindro de gas, de 12 kilogramos, se encontraba al interior del inmueble, además de que la manguera presentaba deterioro, lo que pudo haber originado una fuga.

Tras el incidente, Protección Civil reiteró el llamado a la población para extremar precauciones en el manejo de gas doméstico, subrayando que los tanques deben instalarse siempre en el exterior y en áreas ventiladas para evitar acumulaciones peligrosas.

WhatsApp Image 2026-03-23 at 07.59.05 (1).jpeg


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

IMG_2712_c7253a2278
Buscan reducir afectaciones a familias por tren de pasajeros
d2d67a90_ef17_409a_a619_7e05442a4e5d_e254697ad5
Busca Ramos Arizpe reducir desabasto de agua con nuevos pozos
e817c8a1_e5e2_4214_a1b4_c8437d1b2e9b_a17c981c30
Advierte IMSS sanciones a quien no asegure empleadas domésticas
publicidad

Últimas Noticias

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_1_84954a5946
Identifican a las maestras asesinadas por un alumno en Michoacán
1eded59a_6a96_46f1_bb41_1d78a3072544_30d590d53b
Realizan encuentro deportivo de atletismo en CAM de Reynosa
f4e501a3_acb8_4d1d_8c45_81c24abc1641_8297dd4d74
Saturan clínicas por alta demanda de certificados de discapacidad
publicidad

Más Vistas

nl_ciclista_shamuko_2_662e8d97a7
Fallece Alberto 'Shamuko' Villarreal, impulsor del ciclismo en NL
EH_UNA_FOTO_2026_03_22_T144329_316_075bdce235
CFE abre puerta a privados con plan eléctrico 2026-2027
Whats_App_Image_2026_03_22_at_9_40_23_AM_9c061358e4
Atropellan a dos ciclistas de la tercera edad en Morones Prieto
publicidad
×