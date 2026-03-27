Lanzan programa para renovar transporte pesado y proteger empleos

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la presentación del Programa de Atención Inmediata para la Protección a la Industria de Vehículos Pesados, una estrategia orientada a renovar la flota de transporte en el país, fortalecer la producción nacional y preservar más de 200,000 empleos del sector.

Se contempla una inversión inicial de $2,000 millones de pesos como parte del Plan México, con el objetivo de facilitar la adquisición de autobuses, tractocamiones y camiones de carga, particularmente para pequeños transportistas conocidos como “hombre-camión” o “mujer-camión”, quienes operan una o dos unidades y enfrentan dificultades para modernizar sus vehículos.

La mandataria explicó que el programa permitirá deducir de manera inmediata la compra de unidades nuevas en un solo año, en lugar de los cuatro que actualmente se requieren, lo que busca incentivar la renovación del parque vehicular y dinamizar la industria.

Al respecto, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, detalló que la estrategia se compone de cuatro ejes.

El primero consiste en incentivos fiscales que faciliten la inversión en activos fijos, junto con el estímulo directo para la compra de unidades fabricadas en México.

El segundo eje contempla la reactivación de un esquema de garantías con una bolsa inicial de $250 millones de pesos, en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y Nacional Financiera, enfocado en apoyar a micro y pequeñas empresas transportistas.

El tercero es la elaboración de una Norma Oficial Mexicana (NOM) que establecerá requisitos mínimos de seguridad para los vehículos pesados, con el propósito de reducir los cerca de 30,000 accidentes anuales en los que están involucrados y disminuir sus emisiones contaminantes.

El cuarto punto incluye la actualización de los precios de importación de vehículos usados, como parte de una política para regular el mercado y favorecer la adquisición de unidades nuevas.

Para acceder a los incentivos, los interesados deberán cumplir con los lineamientos establecidos en el Decreto del Plan México, presentar una solicitud ante la Unidad de Desarrollo Productivo de la Secretaría de Economía y esperar la autorización correspondiente.

Respaldan iniciativa

Desde el sector industrial, la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) respaldó la iniciativa.

Su presidente ejecutivo, Rogelio Arzate Tapia, destacó que el 80% de las mercancías en México se transporta por vía terrestre, por lo que la modernización de la flota contribuirá a mejorar la seguridad, reducir el impacto ambiental y fortalecer la competitividad.

Asimismo, el sector se comprometió a incrementar el contenido regional de los vehículos del 64% al 70% para 2027, en línea con los objetivos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El gobierno federal sostuvo que el programa busca no solo renovar el parque vehicular, sino también ampliar la cadena productiva nacional y consolidar la industria de transporte pesado como un pilar del desarrollo económico.

Por su parte, Alejandro Malagón, presidente de la Concamin, dijo que “programas como el anunciado hoy envían una señal positiva para el sector industrial, al incentivar la renovación de la flota, fortalecer la cadena de proveeduría, alentar la producción de vehículos pesados producidos en México y facilitar el acceso al financiamiento”.

Claves del programa para vehículos pesados

Inversión inicial: $2,000 millones de pesos para estimular la compra de unidades nuevas.

Beneficio fiscal: Deducción inmediata de vehículos en un año.

Financiamiento: $250 millones de pesos en garantías para transportistas y pymes.

Seguridad: Nueva NOM para reducir accidentes y emisiones.

Impacto: Protección de más de 200,000 empleos del sector.

Meta industrial: Aumentar contenido regional del 64% al 70% para 2027.

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