Carlos Piña asume vicepresidencia en ARHCOS Coahuila Sureste

La designación se dio como parte de un proceso interno de elección en el que Carlos Piña Téllez fue presentado como candidato de unidad, obteniendo el respaldo unánime de los socios de la asociación.

El resultado refleja un consenso al interior del organismo y un mensaje claro de cohesión en torno al actual Consejo Directivo. La votación unánime también se interpreta como una señal de confianza hacia la dirección que ha asumido la presidencia, particularmente en su intención de fortalecer la integración del gremio.

Ajustes en el Consejo Directivo

En ese mismo contexto, el presidente Miguel Muñoz Betancourt realizó ajustes complementarios dentro de la estructura del Consejo Directivo, designando como Secretario al C.P. Xavier Galindo Valdés, ejecutivo de BorgWarner, e integrando también a Elisa Perales, Gerente de Recursos Humanos de Pace Industries.

Integración del Consejo Directivo

De esta forma, el Consejo Directivo de ARHCOS queda conformado por:

• Miguel Muñoz Betancourt, Presidente.

• Amelia Dávalos, Primera Vicepresidenta.

• Carlos Piña Téllez, Segundo Vicepresidente.

• Xavier Galindo Valdés, Secretario.

• Javier Retta, Tesorero.

• Elisa Perales, Vocal.

Fortalecimiento del liderazgo en la región

En un entorno en el que los temas laborales y de capital humano enfrentan cambios relevantes, la consolidación de liderazgos al interior de ARHCOS cobra especial relevancia para la región.

Con estos movimientos, la asociación refuerza su estructura directiva y mantiene el enfoque en la colaboración entre empresas, autoridades y especialistas en recursos humanos.

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