Osas de FIME son las Campeonas del Flag Football

Con un explosivo ataque liderado por Deya Escamilla, las Osas de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME) superaron anoche por 26-9 a las Lechuzas de Leyes, de la Facultad de Derecho y Criminología (FACDyC), para proclamarse monarcas de la categoría Estelar de Flag Football en la Temporada 2026 de la Liga Intrauniversitaria de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

El duelo, que se llevó a cabo en el campo de Ingeniería Civil, fue intenso, pero no sólo en la cancha, sino también en las tribunas.

Los estudiantes de ambas Facultades le pusieron ambiente al duelo con una guerra de porras desde el arranque del juego y hasta el último instante.

El primer medio fue reñido, las Osos apenas se llevaron una ventaja de 13-9 en la pizarra.

Pero en la parte complementaria, FIME se mostró dominador, al marcar un par de anotaciones más.

La escuadra de las Osas es dirigida por los coaches Alan Ayala y Erick López.





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