Coahuila

Fortalece Fiscalía de Coahuila estructura con nueva Ley Orgánica

Un punto principal es la elevación de rango del área de narcóticos, que se transformará en la Subfiscalía Especializada en Atención a Delitos de Narcóticos

  • 20
  • Febrero
    2026

En un plazo menor a 15 días, el fiscal general del estado, Federico Fernández Montañez, presentará ante el Congreso Local el proyecto de la nueva Ley Orgánica para la Fiscalía de Coahuila, una reforma que busca modernizar la estructura operativa de la institución y alinearla al modelo nacional de seguridad.

¿Qué cambios contempla la nueva Ley Orgánica?

La propuesta pretende fortalecer la procuración de justicia mediante una reorganización interna que permita mejorar el rendimiento institucional y optimizar la atención de delitos de alto impacto.

Uno de los puntos centrales es la elevación de rango del área de narcóticos, que se transformará en la Subfiscalía Especializada en Atención a Delitos de Narcóticos. Esta nueva figura integrará unidades específicas para atender con mayor especialización los casos relacionados con narcomenudeo y crimen organizado.

“En unos días más se presenta el proyecto de ley orgánica, una de las mejores leyes en el país. Contempla unidades para adaptarnos al modelo nacional de seguridad y procuración de justicia”.

Habrá enroques y nuevos nombramientos

La implementación de la ley también implicará enroques y nuevos nombramientos dentro de la corporación. El fiscal informó que ya se realizan invitaciones a exdelegados con experiencia para integrarse a las nuevas áreas.

Como ejemplo mencionó al licenciado Everardo Lazo Chapa, anteriormente delegado en la Región Sureste, quien se sumará a los nuevos proyectos operativos contemplados en la reestructura.

Buscan posicionar a Coahuila como referente nacional

Con esta normativa, la Fiscalía de Coahuila busca consolidarse como un referente nacional en innovación jurídica y fortalecer su efectividad en el combate al crimen organizado y al narcomenudeo, mediante una estructura alineada a las exigencias actuales en materia de seguridad.


