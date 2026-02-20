Podcast
coahuila_detenidos_fad147e7a7
Coahuila

Caen presuntos ladrones de vehículos en Saltillo

La intervención se llevó a cabo en coordinación con la Policía Estatal y conforme a los procedimientos legales establecidos.

  • 20
  • Febrero
    2026

La Fiscalía General del Estado de Coahuila realizó este jueves 19 de febrero un cateo en un domicilio de la colonia Loma Linda, donde logró recuperar varias motocicletas con reporte de robo.

Operativo coordinado con orden judicial

El despliegue fue encabezado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, quienes, mediante labores de inteligencia, análisis de información y trabajo de campo, integraron los datos de prueba necesarios para solicitar y obtener la orden judicial correspondiente.

Detienen a cinco personas en el inmueble

Durante el cateo fueron detenidas cinco personas, dos hombres y tres mujeres, quienes se encontraban en el interior del domicilio al momento de la diligencia.

Aseguran motocicletas, chasis y motonetas desmanteladas

En el lugar se aseguraron dos motocicletas marca Yamaha color negro, una motocicleta marca Dínamo del mismo color, además de cinco chasis de motocicleta y diez motonetas desmanteladas.

Las unidades y piezas quedaron a disposición de la autoridad correspondiente para continuar con las investigaciones y determinar su procedencia legal.


