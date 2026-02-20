Podcast
Internacional

FIFA firma acuerdo global para reconstrucción en Gaza

La FIFA y la Junta de la Paz firmaron un acuerdo para impulsar la recuperación de Gaza mediante fútbol, infraestructura y empleo

  • 20
  • Febrero
    2026

La FIFA anunció una alianza estratégica con la Junta de la Paz para impulsar un programa de reconstrucción y cohesión social en Gaza, territorio golpeado por el conflicto armado.

El proyecto contempla inversión en infraestructura deportiva, programas comunitarios y desarrollo de talento, con el objetivo de generar empleo y fortalecer la estabilidad a largo plazo.

El presidente del organismo, Gianni Infantino, calificó el acuerdo como histórico al señalar que el fútbol puede ser una herramienta de reconstrucción social.

“Fomentará la inversión en fútbol con el fin de ayudar al proceso de recuperación en zonas posconflicto”, afirmó tras la firma.

Infraestructura deportiva y desarrollo social

La primera fase del plan incluye la instalación de 50 minicampos del programa FIFA Arena en zonas cercanas a escuelas y comunidades.

También se prevé la construcción de cinco canchas de tamaño completo, una academia de alto rendimiento y un estadio nacional con capacidad para 20 mil espectadores.

El enfoque no se limita al deporte, ya que dicho programa incorpora capacitación laboral, participación juvenil, ligas organizadas para niñas y niños y estímulos a la actividad comercial local.

La meta es crear un ecosistema futbolístico que funcione como plataforma de educación, empleo y convivencia comunitaria.

Cuatro etapas para la reconstrucción

Cabe destacar que el proyecto se desplegará en cuatro fases: activación comunitaria en los primeros meses, desarrollo de infraestructura profesional, creación de la Academia FIFA y, finalmente, la construcción del estadio nacional.

La implementación estará sujeta a las condiciones de seguridad, con monitoreo permanente y reportes de avance por etapas.

Además, colaboración se alinea con el compromiso de la FIFA de instalar mil minicampos en el mundo hacia 2030 y con su agenda de consolidación de la paz, reafirmada en la cumbre celebrada en Sharm el-Sheij en 2025.

El acuerdo fue firmado en la sede del Instituto de Paz de Estados Unidos y se vincula con la iniciativa internacional impulsada tras la presentación de la Base de la Paz por el presidente Donald Trump durante el Foro Económico Mundial de 2026.


Comentarios


