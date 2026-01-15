Podcast
Coahuila

Fortalecerá inversión de GM producción en Ramos Arizpe

General Motors anunció una inversión de mil millones de dólares en México en los próximos dos años, impactando la producción de la planta de Ramos Arizpe

  • 15
  • Enero
    2026

La armadora automotriz General Motors anunció una inversión de mil millones de dólares en México durante los próximos dos años, la cual tendrá impacto directo en el fortalecimiento y ampliación de la producción de la planta de Ramos Arizpe, una de las instalaciones estratégicas de la compañía en el país.

El anuncio se da un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declarara que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) resulta irrelevante para su país, en un contexto de incertidumbre comercial para el sector  automotriz.

De acuerdo con la información difundida por la empresa, la inversión estará destinada a reforzar las operaciones locales de manufactura, con énfasis en proyectos orientados a la demanda doméstica, lo que implica mayor volumen de producción y continuidad operativa en complejos industriales como el de Ramos Arizpe, considerado clave dentro de la red productiva de GM en México.

General Motors de México informó que cerró 2025 con 198 mil 153 unidades vendidas, lo que le permitió mantenerse como el segundo mayor vendedor de la industria automotriz nacional, con una participación de mercado del 12.2 por ciento. 

Tan solo en diciembre, la firma reportó un crecimiento del 11.2 por ciento respecto al mismo mes del año anterior.

Durante 2025, Buick y GMC alcanzaron sus mejores resultados históricos, mientras que Cadillac registró su mejor desempeño desde 2017. Además, la compañía consolidó su liderazgo en segmentos como SUV grandes, vans pequeñas, pickups compactas y vehículos de lujo, factores que respaldan la decisión de incrementar la capacidad productiva en México.

Aunque la empresa señaló que los detalles específicos de los proyectos de manufactura se darán a conocer más adelante, reiteró que su estrategia para 2026 contempla seguir produciendo en México y mantener su compromiso de largo plazo con plantas como la de Ramos Arizpe, aun frente a un entorno internacional marcado por tensiones comerciales y ajustes en las reglas del comercio regional.


