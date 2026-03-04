Podcast
Reporte Ciudadano
pozo_agua_ramos_arizpe_150fa4c080
Coahuila

Reducirán presión de agua en colonias de Ramos Arizpe

Trabajos de mantenimiento en el pozo San José de los Nuncio provocarán una menor presión del servicio en al menos siete colonias

  • 04
  • Marzo
    2026

La presión del agua potable disminuirá a partir de este miércoles en al menos siete colonias de Ramos Arizpe debido a trabajos de mantenimiento en el pozo San José de los Nuncio, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

El edil explicó que las labores consisten en la reparación del sistema de bombeo y la sustitución de tubería dañada dentro del pozo, que tiene una profundidad aproximada de 600 metros y del cual no se realizaban trabajos de mantenimiento desde hace cerca de ocho años.

Detalló que los sectores donde se resentirá una menor presión del servicio incluyen la zona centro de la ciudad, la colonia Eulalio Gutiérrez, El Valle y Manantiales, entre otros puntos del oriente del municipio.

El alcalde aclaró que la situación no implica un corte total del suministro, sino una disminución en la presión, lo que podría ocasionar que el agua llegue con menor frecuencia o en horarios distintos a los habituales.

Indicó que el mantenimiento busca corregir fugas internas que impedían el funcionamiento eficiente del pozo, el cual originalmente produce alrededor de 50 litros por segundo, aunque debido al desgaste de la tubería solo estaba aportando cerca de 25 litros por segundo.

Para mitigar las afectaciones, el municipio mantiene en operación alrededor de ocho camiones cisterna que recorrerán las colonias con mayor necesidad, además de que se habilitaron rutas de abastecimiento mediante pipas.

Las autoridades estiman que los trabajos concluirán en el transcurso de esta semana y que el servicio se normalice a partir del próximo lunes, una vez que se instale la nueva bomba y se complete la rehabilitación de la infraestructura del pozo.


