Frenan venta ilegal de terrenos ejidales en Arteaga

Dos predios localizados en la zona de Sierra Hermosa, en Arteaga, Coahuila, fueron clausurados por autoridades municipales luego de detectarse anomalías relacionadas con la remoción de vegetación, así como la presunta comercialización ilegal de terrenos ejidales.

El operativo estuvo a cargo del área de Desarrollo Urbano, tras identificar que los terrenos —de alrededor de una hectárea cada uno— estaban siendo ofertados sin cumplir con los lineamientos legales, ya que las tierras ejidales no pueden venderse sin contar previamente con el dominio pleno.

Detectan irregularidades en terrenos ejidales

Uno de los predios se encuentra en un área de uso común del ejido, mientras que el segundo corresponde a una parcela; sin embargo, ambos presentan condiciones que contravienen la normativa vigente.

Autoridades municipales indicaron que estas acciones forman parte de una problemática en aumento en diversas zonas de Arteaga, donde se han identificado esquemas similares de venta irregular de terrenos.

Zonas con reportes por venta irregular

Entre los sectores donde se han detectado estas prácticas se encuentran El Poleo, Chapultepec, Los Llanos y El Tunal, sitios en los que se ha advertido la oferta de predios sin la documentación correspondiente.

La alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores señaló que estos operativos tienen como objetivo proteger el patrimonio de la ciudadanía y asegurar el respeto a la ley en el municipio.

Llaman a verificar antes de comprar

Asimismo, el gobierno municipal exhortó a la población a corroborar la legalidad de los terrenos antes de realizar cualquier adquisición, con el fin de evitar posibles pérdidas económicas.

Finalmente, las autoridades reiteraron que la venta o promoción de terrenos sin autorización es ilegal y advirtieron que continuarán con operativos permanentes para frenar este tipo de prácticas.

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