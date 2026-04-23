Reactivación de trenecito en Ciudad Deportiva costaría $5 mdp

La reactivación del tradicional paseo de los años 90 del trenecito en la Ciudad Deportiva de Saltillo requeriría una inversión cercana a los 5 millones de pesos, en un proyecto que forma parte de la estrategia estatal para fortalecer los espacios recreativos dentro del complejo.

El director del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (INEDEC), Antonio Cepeda Licón, informó que el plan contempla la instalación de vías y la adquisición del tren, aunque actualmente el proyecto se encuentra en etapa de análisis y sin una fecha definida para su arranque, mientras se determina el esquema de financiamiento que podría incluir recursos propios, concesión o participación de otras dependencias.

El funcionario explicó que se analiza la intervención de la Secretaría de Medio Ambiente, debido a que la Ciudad Deportiva combina áreas deportivas con espacios recreativos, por lo que se busca definir qué instancia encabezará el proyecto y su operación.

Cepeda Licón indicó que este proyecto se suma a otras acciones en el complejo, particularmente en el lago artificial, donde ya se instalaron aireadores de nueva tecnología para incrementar la oxigenación del agua y reducir la mortandad de peces, fenómeno que se presenta de manera recurrente debido a la sobrepoblación de especies.

Señaló que, además de estas medidas, se han implementado actividades como jornadas de pesca controlada para disminuir la densidad de peces, así como campañas para evitar que visitantes arrojen especies al lago, práctica que contribuye al desequilibrio del ecosistema.

El funcionario agregó que también se trabaja en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente para atender de manera integral las condiciones del lago y mejorar su mantenimiento, al tratarse de un cuerpo de agua artificial que requiere intervención constante.

Asimismo, mencionó que dentro del parque se mantiene atención a otras especies como patos, los cuales son alimentados de forma regular, aunque reconoció que existen dinámicas naturales entre ellos que generan conflictos por territorio.

En materia de seguridad y regulación, recordó que la Tirolesa fue clausurada de forma definitiva tras un accidente, debido a que no contaba con la renovación de permisos correspondientes, lo que derivó en el reforzamiento de revisiones a este tipo de actividades dentro del parque, donde actualmente una compañía da un servicio de cuatrimotos.

El director del INEDEC subrayó que el objetivo es mejorar la Ciudad Deportiva tanto en su vocación deportiva como en su función recreativa, con proyectos como el trenecito que buscan recuperar espacios de convivencia familiar, aunque su ejecución dependerá de la disponibilidad de recursos y la coordinación entre dependencias.





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