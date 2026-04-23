Anuncia IMSS la Semana Nacional de Vacunación 2026 en Coahuila

Del 25 de abril al 2 de mayo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila llevará a cabo la Semana Nacional de Vacunación 2026, con el objetivo de iniciar o completar esquemas en la población y reforzar la protección contra diversas enfermedades.

Durante esta jornada, se aplicarán vacunas como BCG, Hexavalente, Rotavirus, Neumocócica, SRP, SR, DTP, Tdpa, Hepatitis A y B, además de la inmunización contra el Virus Sincitial Respiratorio (VSR) para mujeres embarazadas entre las 32 y 36 semanas de gestación.

El coordinador auxiliar en Salud Pública del IMSS en Coahuila, David Alejandro Obando Izquierdo, informó que las dosis estarán disponibles en unidades médicas, módulos en sitios de alta afluencia y brigadas móviles que recorrerán comunidades rurales y zonas de difícil acceso.

La campaña estará dirigida a niñas, niños, adolescentes, adultos y grupos de riesgo, con la finalidad de ampliar la cobertura de vacunación en todo el estado.

Autoridades del IMSS exhortaron a la población a acudir a los puntos de vacunación con su Cartilla Nacional de Salud, para llevar un registro adecuado de las dosis aplicadas y completar sus esquemas conforme a la línea de vida.

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