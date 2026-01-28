Trofeo del Mundial vendrá a Monterrey, Así puedes ir a verlo

Con tan solo 134 días más para que comience la Copa del Mundo, la fiebre por la justa cada día crece más, especialmente en una tierra tan futbolera como Nuevo León, donde próximamente se celebrará el Repechaje Internacional para completar los equipos clasificados.

Para seguir calentando motores y como ya es tradición, el tour del trofeo del Mundial hará escala en varias ciudades de México, entre ellas, la sede mundialista, Guadalupe.

Este evento estará en la Sultana del Norte del 14 al 16 de marzo, donde la copa más codiciada del deporte será exhibida en el Estadio Monterrey, que será sede de cuatro partidos mundialistas.

¿Cómo puedo ir al trophy tour?

Tal como se hizo en años anteriores, el evento será totalmente gratis y solo se debe hacer un registro online con las bases que próximamente compartirá la empresa refresquera que patrocina a la FIFA.

¿En qué ciudades estará la Copa del Mundo?

La copa visitará nueve ciudades del país entre febrero y junio, pocos días antes de que se dé el silbatazo inicial al encuentro entre la Selección Mexicana y Sudáfrica en el Estadio Azteca.

Las sedes del tour serán:

Estadio Guadalajara (Guadalajara): 28 de febrero al 2 de marzo

Poliforum (León): 4 y 5 de marzo

World Trade Center (Veracruz): 6 y 7 de marzo

Centro de Convenciones (Chihuahua): 9 y 10 de marzo

Centro de Convenciones (Querétaro): 11 y 12 de marzo

Estadio Monterrey (Monterrey): 14 al 16 de marzo

Centro de Congresos (Puebla): 18 y 19 de marzo

Centro Internacional de Congresos (Mérida): 21 y 22 de marzo

Utopía Magdalena Mixhuca (CDMX): 5 al 8 de junio

El trofeo visitará más de 30 países y 75 ciudades, donde aficionados podrán contemplar la copa auténtica que tuvieron en sus manos estrellas como Lionel Messi, Kylian Mbappé, Manuel Neuer, Iker Casillas, Gianluigi Buffon, Ronaldo Nazário, Zinedine Zidane o Diego Armando Maradona, entre muchos otros.

Comentarios