Coahuila

Inicia con alta demanda campaña de esterilización en Ramos Arizpe

La jornada se llevó a cabo en las instalaciones del DIF Municipal, donde inicialmente se contemplaba la atención de 30 perros y gatos

  28
  Enero
    2026

Más de 70 dueños responsables acudieron al inicio de la primera campaña de esterilización gratuita de mascotas en Ramos Arizpe durante 2026, una respuesta que superó la capacidad prevista y evidenció un mayor interés ciudadano por el cuidado y control de la población animal.

Jornada en el DIF Municipal

La jornada se llevó a cabo en las instalaciones del DIF Municipal, donde inicialmente se contemplaba la atención de 30 perros y gatos; sin embargo, desde las primeras horas se registró una larga fila de personas que acudieron con sus mascotas para acceder al servicio.

Margarita Escalante Contreras, directora de Salud del municipio, informó que la alta participación obligó a habilitar una lista de espera para quienes no alcanzaron lugar en esta primera jornada, quienes serán atendidos en las próximas campañas.

La funcionaria explicó que, a partir de este miércoles, las jornadas de esterilización se realizarán de manera semanal, con el objetivo de reducir la población de animales en situación de calle y prevenir problemas de salud pública.

Estrategia integral de salud animal

Además de la esterilización, las mascotas atendidas recibieron vacunación y desparasitación, como parte de una estrategia integral de salud animal que también busca impactar positivamente en la salud humana.

Escalante Contreras señaló que el incremento en la participación refleja un cambio gradual en la conciencia social sobre la tenencia responsable de mascotas, al tiempo que reconoció que el control reproductivo es una de las principales herramientas para disminuir el abandono y la presencia de animales sin hogar en el municipio.

