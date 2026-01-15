Podcast
IMG_4757_b165f9b343
Coahuila

Gobernador establece prioridades del 2026 en su primera reunión

El mandatario señaló que su administración cuenta con una planeación definida y un equipo de trabajo consolidado para dar continuidad a las acciones iniciadas

  • 15
  • Enero
    2026

El gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó la primera reunión de gabinete de este 2026, en la que se revisaron los proyectos estratégicos de cada secretaría y se establecieron las prioridades de trabajo para el arranque del año.

Distintas áreas tienen resultados positivos

Durante el encuentro, el mandatario señaló que su administración cuenta con una planeación definida y un equipo de trabajo consolidado para dar continuidad a las acciones iniciadas en 2025, particularmente en temas de seguridad, finanzas, obra pública y desarrollo social.

IMG_4758.jpeg

Jiménez Salinas destacó que el año pasado cerró con resultados positivos en distintos rubros y subrayó que uno de los principales factores ha sido el manejo responsable de las finanzas públicas, lo que permitió concluir 2025 sin contratar deuda, una situación que no se presentaba desde hace varios años en el estado.

Mismo ritmo de trabajo para el 2026

Indicó que para este 2026 se mantendrá la misma línea de trabajo, con seguimiento puntual a los compromisos establecidos en el plan de desarrollo y coordinación entre las distintas áreas del gobierno estatal.

IMG_4756.jpeg

El gobernador también resaltó la importancia del trabajo en equipo y de la cercanía con la ciudadanía para mantener los indicadores que colocan a Coahuila entre los estados con mejores condiciones de vida en el país.

Finalmente, pidió a su gabinete mantener el ritmo de trabajo y la disciplina financiera, con el objetivo de seguir impulsando obras, programas y proyectos que impacten de manera directa en la calidad de vida de las familias coahuilenses.

IMG_4755.jpeg


0a927013_f939_4cc8_bd56_aa72e9da923b_c226bacf2b
edificio_de_coahuila_2026_b47e43533a
IMG_4820_b3b7e5f8f5
cruz_roja_monterrey_2026_d86cf43b98
Rayados_f0e33a6c69
deportes_berterame_d65035f866
abuso_aseguradoras_hospital_33d00777b1
ghrsh_1835f319fc
frente_frio_29_frio_lluvia_nuevo_leon_00925f6d5a
