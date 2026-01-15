Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_01_15_at_6_49_54_PM_6572b89081
Coahuila

Analizarán en Coahuila medidas para frenar abusos con IA

La legisladora explicó que actualmente la inteligencia artificial puede emplearse para realizar extorsiones, actos de acoso, amenazas y otros delitos,

  • 15
  • Enero
    2026

Autoridades estatales han encendido alertas ante el uso incorrecto de la inteligencia artificial, por lo que el tema será puesto sobre la mesa en el Congreso del Estado de Coahuila. La diputada local por el distrito 15, Beatriz Fraustro, señaló que esta tecnología, aunque ofrece múltiples beneficios, también está siendo utilizada para cometer conductas ilícitas que afectan a la población.

Distintos delitos por el uso de la IA

La legisladora explicó que actualmente la inteligencia artificial puede emplearse para realizar extorsiones, actos de acoso, amenazas y otros delitos, lo que representa un nuevo reto en materia de seguridad y regulación. Recordó que a nivel federal se han presentado diversas propuestas para regular su uso, sin embargo, estas no han logrado avanzar ni ser sometidas a votación.

Autoridades buscan soluciones legales en contra se esté problema

Ante la falta de una legislación nacional, Fraustro indicó que desde el ámbito local se buscará analizar qué acciones pueden implementarse en Coahuila.

El objetivo es generar un marco que permita aprovechar las ventajas de la inteligencia artificial, pero evitando que sea utilizada con fines dañinos, protegiendo así a la ciudadanía y promoviendo un uso responsable de la tecnología.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

0a927013_f939_4cc8_bd56_aa72e9da923b_c226bacf2b
Camión choca carro y provoca volcadura en la Saltillo–Monterrey
EH_FOTO_VERTICAL_4_e9a75d52a6
Regiomontanos son ayudados bajo el programa "Maneja Seguro"
Whats_App_Image_2026_01_16_at_3_45_51_PM_e118a980cb
Guardia Estatal de Género fortalece prevención de la violencia
publicidad

Últimas Noticias

cruz_roja_monterrey_2026_d86cf43b98
Personas de la tercera edad reciben apoyo de la Cruz Roja
Rayados_f0e33a6c69
Rayados 'cañonea' al Mazatlán en el estreno de Martial
deportes_berterame_d65035f866
¡Bomba! Germán Berterame saldría de Rayados para fichar con Miami
publicidad

Más Vistas

abuso_aseguradoras_hospital_33d00777b1
Verán la luz en febrero los candados a las aseguradoras
ghrsh_1835f319fc
Promueve Jesús Nava campañas de deshierbe en escuelas de Sant
frente_frio_29_frio_lluvia_nuevo_leon_00925f6d5a
Prevén frío intenso y vientos fuertes en NL por Frente Frío 29
publicidad
×