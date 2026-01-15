Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
b550574a3a36bff8e453c5fc37f41deb69f9212b_91b62b9dc8
Internacional

Trump anuncia segunda fase del plan de paz para Gaza

El presidente de EUA aseguró que esta etapa contempla la desmilitarización total de Gaza, el desarme de Hamás y el respaldo a un gobierno tecnocrático palestino

  • 15
  • Enero
    2026

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este jueves que se ha alcanzado ya la segunda fase de su plan de paz para Gaza y que se logrará "un acuerdo integral de desmilitarización con Hamás, que incluirá la entrega de todas las armas y el desmantelamiento de todos los túneles" en el territorio.

"Como anunció Steve Witkoff (enviado especial de Trump para Gaza y Ucrania), hemos entrado oficialmente en la siguiente fase del Plan de Paz de 20 puntos para Gaza", afirmó Trump en un mensaje en la red social Truth Social.

El mandatario agregó que desde el alto el fuego, su equipo ha contribuido a la entrega de niveles récord de ayuda humanitaria a Gaza, alcanzando a la población civil a una velocidad y escala históricas.

El presidente explicó que, en su calidad de presidente de la Junta de Paz, respalda al recién nombrado Gobierno Tecnocrático Palestino, el Comité Nacional para la Administración de Gaza, que gobernará el enclave durante su transición.

El miércoles los representantes del Gobierno Trump también explicaron que se darán a conocer más detalles sobre la segunda fase del plan de paz para Gaza durante el Foro de Davos, que se celebra la semana próxima en Suiza y donde tiene previsto intervenir el presidente estadounidense.

También, afirmaron que dentro de dos semanas se publicará más información acerca de los países integrantes de la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF, en inglés), el contingente de la ONU que debe garantizar en el futuro la seguridad y desmilitarización de Gaza, tal y como estipula el plan de paz de Trump.

Esta semana, Witkoff anunció el inicio de la segunda fase del plan de paz, que contempla la desmilitarización del enclave palestino y el establecimiento del Comité Nacional para la Administración de Gaza, sin presencia de Hamás


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Ahmad_Jatami_a940350004
Sin señales de nuevas protestas en Irán, clérigo pide ejecuciones
inter_ice_mineapolis_jpg_8fb6d86ce4
Trump amenaza a Minnesota con invocar Ley de Insurrección
IMG_5031_52b87cf99f
Coparmex descarta riesgo inmediato por la revisión del T-MEC
publicidad

Últimas Noticias

AP_26016796759960_af7fceee3a
Inmigrante cubano muere en un centro de detención en Texas
avion_archivo_66d3130703
México descarta afectaciones por avisos de EUA en espacio aéreo
0a927013_f939_4cc8_bd56_aa72e9da923b_c226bacf2b
Camión choca carro y provoca volcadura en la Saltillo–Monterrey
publicidad

Más Vistas

ghrsh_1835f319fc
Promueve Jesús Nava campañas de deshierbe en escuelas de Sant
abuso_aseguradoras_hospital_33d00777b1
Verán la luz en febrero los candados a las aseguradoras
reunion_trump_machado_1f7745d6c0
Afirma que Trump está comprometido con libertad de Venezuela
publicidad
×