Golpea sequía y cierre fronterizo a ganaderos

El sector ganadero de Coahuila enfrenta una de sus etapas más complicadas en los últimos años, afectado por la persistente sequía y las restricciones comerciales que han frenado su crecimiento y reducido sus oportunidades de exportación.

De acuerdo con el secretario de Desarrollo Rural, Jesús María Montemayor Garza, el hato ganadero estatal se mantiene en alrededor de 400 mil cabezas, sin registrar crecimiento en al menos cinco años debido a las condiciones climáticas adversas que han limitado la disponibilidad de agua y forraje.

La falta de lluvias ha impactado directamente en la producción de alimento para el ganado, obligando a los productores a modificar sus procesos, adquirir insumos adicionales y elevar costos operativos para sostener la actividad, en un contexto cada vez más incierto.

Frontera afectada

A este panorama se suma el cierre de la frontera para la exportación de becerros desde noviembre de 2024, lo que ha reducido significativamente la capacidad de comercialización hacia mercados internacionales, particularmente Estados Unidos, donde los precios suelen ser más competitivos.

La combinación de sequía prolongada y restricciones comerciales ha generado una presión creciente sobre el sector.

Comentarios