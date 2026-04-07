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Internacional

Impiden que Maduro comparta pruebas para su defensa en EUA

El objetivo es dejar fuera del material a los otros tres acusados que no se encuentran detenidos por la justicia estadounidense, incluido Diosdado Cabello

  • 07
  • Abril
    2026

El juez federal a cargo del caso contra el depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, impidió este martes que su defensa compartiera pruebas 

De acuerdo con el juez federal del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, Alvin Hellerstein, afirmó que dicho material no podrá compartirse a menos de que sea detenido.

"El material de divulgación no podrá compartirse con ningún demandado identificado que aún no haya sido detenido en el marco de este procedimiento, ni con los abogados de dichos demandados", aseguró. 

Agregó que no era necesario compartir el material de divulgación para preparar la defensa.

maduro cilia audiencia hoy 26 marzo

Hellerstein aceptó la petición de protección de la Fiscalía de hace unos días, en la que alegó que era necesaria una orden de protección sobre el conjunto de las pruebas por los "riesgos" que podía suponer para la seguridad de los testigos.

El objetivo de esta protección es dejar fuera del material a los otros tres acusados que no se encuentran detenidos por la justicia estadounidense, entre los que se encuentran el ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello; el exministro de Interior, Ramón Rodríguez Chacín; así como el hijo del exmandatario, Nicolás Maduro Guerra; y el presunto líder de la organización criminal Tren de Aragua, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias "Niño Guerrero".

Esto sucede después de que Nicolás Maduro y Cilia Flores comparecieron por segunda ocasión ante la justicia estadounidense en el marco de su caso de narcotráfico.

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En esta sesión, la Fiscalía solicitó por primera vez que no se permitiese compartir información con los coacusados, las cuales no recibieron respuesta inmediata.

 


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