Muere Christine Ruiz-Picasso, nuera del pintor Pablo Picasso

Christine Ruiz-Picasso, nuera del pintor Pablo Picasso y pieza fundamental en la creación del Museo Picasso Málaga, falleció a los 97 años en su residencia de la Provenza, en el sur de Francia.

La pinacoteca malagueña confirmó el deceso ocurrido este lunes y adelantó que en los próximos días se darán a conocer los detalles de las exequias.

Impulsora del museo junto a su hijo

Viuda de Paul Ruiz-Picasso, Christine fue una de las principales promotoras para concretar el museo dedicado al artista en su ciudad natal, Málaga.

El recinto abrió sus puertas el 27 de octubre de 2003 y actualmente recibe cerca de 800 mil visitantes al año.

Desde entonces, Ruiz-Picasso se desempeñaba como presidenta de honor del museo, junto con la Presidencia de la Junta de Andalucía.

Su aportación fue decisiva: donó y prestó gran parte de las 204 obras que integraron la colección permanente en la inauguración del museo.

En aquel momento, describió el proyecto como:

“Una historia de amor” dedicada a la memoria de su esposo, y resultado “del encuentro de lo privado con lo público”.

Un deseo pendiente desde 1954

Christine recordó que su vínculo con Málaga se remontaba a 1954, cuando visitó la ciudad junto a su esposo con la intención de cumplir el deseo de Picasso de tener obra en su tierra natal.

Sin embargo, ese objetivo no pudo concretarse entonces debido al contexto político de la época.

“No fue posible lo planeado por razones políticas”, explicó en su momento.

El pintor falleció en el exilio en Francia en 1973, sin ver cumplido ese anhelo.

El proyecto tomó fuerza en 1992, durante la exposición Picasso Clásico en el Palacio Episcopal de Málaga, donde se mostraron obras que posteriormente integrarían el museo.

Christine confesó que quedó impactada por la respuesta del público:

Se “entusiasmó con el fervor de los malagueños”, lo que reavivó la idea de concretar el museo.

Un legado marcado por la memoria histórica

Ruiz-Picasso también subrayó el impacto que tuvo el exilio en la vida del artista.

“Él sabía lo que ocurría aquí, sufría mucho por el hecho de que la dictadura impidiera que sus obras volvieran”, reveló.

Por su contribución a la cultura, en 2003 recibió la Gran Cruz de Alfonso X El Sabio. Además, el auditorio del museo fue nombrado en su honor, como símbolo de su estrecha relación con la institución.

Comentarios