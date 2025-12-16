Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_b3663a6dd6
Coahuila

Trabaja UAdeC de la mano con la Fiscalía en materia de seguridad

Octavio Pimentel, rector de la UAdeC, reconoció el esfuerzo que se ha hecho en el estado por la seguridad tanto de parte del gobernador como del fiscal

  • 16
  • Diciembre
    2025

Durante la comparecencia del fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, ante el pleno del Congreso del Estado, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez, dijo que esta institución trabaja de la mano de la Fiscalía para reforzar la seguridad de sus planteles.

“Felicitamos al fiscal, es egresado de la Autónoma de Coahuila y con quien tenemos una excelente coordinación desde que era secretario, toda la capacitación, la ingeniería, el sistema de inteligencia, la capacitación a nuestros cuerpos de seguridad, y la seguridad a través de las cámaras y los grupos de WhatsApp”.

Dijo que el personal de seguridad de la UAdeC está capacitado para trabajar y fortalecer el enlace que se tiene con los órganos de seguridad, lo que permite que las escuelas y facultades ofrezcan condiciones adecuadas para el desarrollo de la vida estudiantil y los docentes.

Pimentel Martínez reconoció el esfuerzo que se ha hecho en el estado por la seguridad tanto de parte del gobernador Manolo Jiménez como del fiscal Federico Fernández, lo que le permite a la comunidad universitaria llevar una vida en paz y crecer eficientemente dentro de las instituciones de educación superior.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

ramos_arizpe_alcaldia_8f96314cb8
Entra gobierno de Ramos Arizpe en periodo vacacional decembrino
dthrw_4a6822ccee
Resalta Miguel Flores unión internacional con NL para el Mundial
Cierra_Museo_el_Louvre_personal_en_huelga_por_sobreturismo_84997c39e5
El Museo del Louvre reabre parcialmente a pesar de la huelga
publicidad

Últimas Noticias

AP_25352017247667_06c9d5e7db
Muere en ataque armado futbolista del Barcelona de Ecuador
pinatas_508f2c146d
Inflación le 'pegará' al comercio de piñatas en México
nl_congreso_1bfdb4a179
Instalan permanente en el Congreso ante cierre de periodo
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_12_16_at_2_01_48_AM_1a0c11f1dc
Cambia Monterrey antialcohólicas por patrullajes
coahuila_mujer_abandonada_cf10e7bd0a
Localizan a adulta mayor abandonada en carretera a Playa Bagdad
deportes_serie_del_caribe_d5a22ba9d9
México se baja de la Serie del Caribe 2026 en Venezuela
publicidad
×