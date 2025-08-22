Honra Arteaga al cuerpo de bomberos municipal

En el marco del Día Nacional del Bombero, el Ayuntamiento de Arteaga rindió homenaje a los elementos de la Estación 7 de Bomberos con un almuerzo y la entrega de reconocimientos por su labor.

La alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores encabezó el evento y agradeció a los bomberos por su entrega, destacando su valentía, servicio y sacrificio al proteger a la comunidad y conservar los bosques que hacen del municipio un lugar especial.

Durante su mensaje, la alcaldesa reconoció que los bomberos representan lo mejor de los valores humanos, al estar siempre dispuestos a arriesgar su vida por los demás.

Subrayó que son verdaderos héroes, cuya dedicación ha salvado vidas y preservado el entorno natural de Arteaga.

El evento se llevó a cabo en el Centro Social de la cabecera municipal.

Leonel Martínez Mata, director de Protección Civil y Bomberos, agradeció el respaldo constante del gobierno municipal y exhortó a sus compañeros a mantener el compromiso con su labor.

También destacó que la mayoría de los elementos son originarios del municipio, lo cual refleja el profundo amor por su tierra.

Al evento asistieron autoridades locales y representantes del Patronato de Bomberos de la Región Sureste.

Rinden honor a bomberos caídos en Saltillo

El acto tuvo lugar en la estación 3, donde se reconoció el valor y sacrificio de los elementos fallecidos, entre ellos ocho comandantes que dedicaron su vida al servicio de la comunidad.

Durante la ceremonia, se llevaron a cabo Honores a la Bandera, colocación de una ofrenda floral, pase de lista, encendido de sirenas y campanadas. Francisco Martínez Ávalos, director de Protección Civil y Bomberos, destacó la importancia de rendir homenaje a esta profesión que implica un profundo compromiso con la vida y seguridad de los demás.

También recordó la creación de la Plaza del Bombero en 2005 como un espacio dedicado a honrar a quienes han dado su vida por los demás.

La ceremonia concluyó con una guardia de honor encabezada por autoridades municipales, militares y del Patronato de Bomberos, así como familiares y compañeros de los bomberos fallecidos.

El evento incluyó la lectura de la “Plegaria del Bombero” por parte del elemento Edgar Iván Torres Dávila, reafirmando el respeto y admiración hacia quienes sirven con valentía y entrega.

Comentarios