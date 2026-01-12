Bitcoin: un activo inseguro por su alta volatilidad

No te dejes deslumbrar: el Bitcoin se caracteriza por su alta volatilidad y cada año se afianza como uno de los instrumentos más inseguros para los inversionistas, contrastando con el desempeño que brindan activos como el oro.

De acuerdo con expertos, el Bitcoin, moneda digital nacida en 2009, es tan volátil porque su precio se rige por la oferta y demanda en un mercado relativamente pequeño y especulativo, sin un respaldo central como las monedas fiduciarias.

Además, la masa que consume este tipo de monedas, principalmente jóvenes, está “mareada” con sus subidas y la tecnología que lo maneja u opera, mejor conocida como blockchain.

Esto evidencia que su operación está altamente concentrada en pocas manos que relativamente están jugando con ella.

Los números muestran que, mientras que hace dos años, a principios de 2024, el Bitcoin cotizaba en $61,169 dólares por unidad, el 2026 lo arrancó en $90,666 dólares por unidad.

Sin embargo, hace apenas unos meses, en julio de 2025, llegó a alcanzar un valor máximo de $115,765 dólares por unidad. En tanto que cerró el año pasado cotizando en $87,613 dólares por unidad.

El desempeño del bitcoin contrasta con el de activos considerados como un refugio para los inversionistas, entre ellos el oro, que logró cerrar el año con ganancia cercana al 70 por ciento.

El oro cerró el año cotizando en $4,386 dólares la onza y arrancó en $4,501 dólares la onza, evidenciando una mayor estabilidad que la de la moneda digital.

Sobre este tema, Guillermo Barba, economista autor del podcast Inteligencia Financiera Global, señaló que el bitcoin es muy sensible a noticias, especulaciones, regulaciones y la actividad de grandes inversores (ballenas), lo que genera grandes oscilaciones de precio en muy poco tiempo.

“El Bitcoin es un activo que por sí mismo es esencialmente volátil; eso quiere decir que tiene años buenos, tiene años malos, con una buena probabilidad de que la tendencia mayor del precio del Bitcoin sea al alza, pero con volatilidad extrema en algunos casos".

Ha habido ocasiones, en la corta historia del Bitcoin, que fue creado en 2009, en las que el precio del Bitcoin se llegó a caer 90%, lo cual no es normal para un activo tradicional, pero es común en activos como las criptomonedas”, explicó.

En entrevista con El Horizonte, además refirió que el 2025 fue un mal año para el bitcoin.

“El oro en dólares subió un 70% aproximadamente, llegó a máximos históricos, mientras que el Bitcoin llegó a máximos históricos también, pero después tuvo una corrección, una caída temporal de más de 30%, es decir, una caída fuerte o pronunciada. Esto hace que, por lo general, la gente ignore o pase por alto activos que no están en boga o con impulso alcista. La gente, por las noticias, el pase de boca en boca y por la emoción más que la razón, de ver que un activo sube y sube y rompiendo récords, es lo que atrae inversionistas”, detalló.

La lección es muy clara, añadió Barba: hay activos que tienen una tendencia de largo plazo alcista, pero que no están exentos de que haya periodos largos de meses o incluso de años en que esa alza tenga correcciones temporales, es decir, una caída temporal, una reversión temporal de la tendencia, lo cual asusta siempre a los inversionistas emocionales, pero que debe ser aprovechada por inversiones racionales que lo ven como una oportunidad de comprar más barato.

Por su parte, el fiscalista Gerardo Flores señaló que el mercado de las criptomonedas se mueve principalmente en Asia y Europa.

“Por eso los movimientos de valor del bitcoin u otras cryptos se dan principalmente en las horas nocturnas o de madrugada de nuestro horario, y hay poco movimiento durante nuestro día”, apuntó.

Ley Clarity en EUA

La semana pasada se informó que la Ley de Claridad del Mercado de Activos Digitales (Clarity) de 2025, presentada por el representante French Hill, ha avanzado al Senado de Estados Unidos, marcando un cambio significativo en la regulación de criptomonedas en ese país.

El proyecto de ley propone una supervisión jurisdiccional más clara, asignando a Bitcoin a la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) como una mercancía digital, mientras que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) supervisaría los tokens similares a valores.

Esta medida busca reducir la incertidumbre regulatoria, potenciando la adopción institucional de Bitcoin.

“Precisamente el Bitcoin es lo que va a regular la Ley Clarity, las criptomonedas privadas; este instrumento no lo aceptan los bancos centrales, porque mantiene en el anonimato a sus propietarios; es usado por las empresas y por algunos países para evadir las sanciones financieras impuestas. El oro, por su parte, es el respaldo de las reservas de los bancos centrales”, comentó al respecto el fiscalista Gerardo Flores.

