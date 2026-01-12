Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_01_11_at_10_59_20_PM_1_2c1760f95b
Finanzas

Empuja sector construcción empleo en NL: se dispara 130%

El avance se vio favorecido por una mayor inversión en infraestructura, desde tapar baches hasta obras viales, drenaje y rehabilitación de espacios en el estado

  • 12
  • Enero
    2026

El sector construcción en la entidad protagonizó la creación de nuevos empleos al colocarse como el de mayor crecimiento durante 2025. 

De acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el último año, dicha industria generó 4,844 puestos laborales, un 128% más con relación a los 2,116 empleos creados en 2024.

Este avance ocurrió en un contexto en el que Nuevo León registró un tropiezo en materia de empleo, al crear 19,387 puestos en 2025, muy por debajo de los 66,717 alcanzados en 2024, según muestran cifras oficiales. 

Expertos señalaron que el avance de puestos laborales en la construcción se atribuye a la ejecución de un mayor número de obras, tanto públicas como privadas. 

finanzas-obras-publicas.jpeg

Al respecto, Rodrigo Garza Tijerina, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Nuevo León, señaló que desde hace algunos años, el sector mantiene una tendencia alcista en lo referente a la creación de plazas laborales. 

“El número de afiliados al IMSS en Nuevo León ha mantenido una tendencia al alza desde hace años. De pronto se presentan retrocesos en diciembre, esto debido a que tenemos muchos trabajadores foráneos, pero una vez concluidas las festividades, se recuperan las plazas y el empleo mantiene su crecimiento”, subrayó. 

finanzas-obras-publicas.jpeg

En entrevista con El Horizonte, el líder de la CMIC Nuevo León destacó que la contratación en el sector también es un reflejo de los esfuerzos realizados por los empresarios por mantener la inversión privada aun en periodos de inestabilidad económica. 

De igual manera, resaltó la ejecución de un mayor número de obras impulsadas de cara a la celebración del Mundial de Futbol en 2026, entre ellas, la modernización de las líneas del Metro, lo cual ya generó un efecto positivo en el empleo de la construcción en el estado al generar un incremento en la demanda laboral. 

Algunos de los puestos que se crearon en esta industria fueron para jefes de obra, arquitectos, albañiles, electricistas, carpinteros y fontaneros, entre otros oficios. 

“Los gobiernos del estado y los municipios han estado invirtiendo en obras de infraestructura, desde tapar baches hasta obras viales, de drenaje y rehabilitación de espacios públicos, así como las que se realizan en el marco del Mundial (de Futbol 2026)”, subrayó Garza Tijerina. 

finanzas-obras-publicas.jpeg

Cabe mencionar que, aunque la construcción lideró el crecimiento en la creación de empleos en el estado, al hablar de otros sectores, la mayoría tuvo retrocesos de un año a otro o incluso pérdidas. 

Tal es el caso de los servicios que pasaron de 13,999 a 2,200, o bien, el comercio que registró 14,985 puestos en 2025, pero en 2024 había alcanzado 16,494 nuevos empleos.

Escenario a nivel nacional

finanzas-obras-publicas.jpeg

Aunque en Nuevo León la construcción fue el sector que registró el mayor repunte en generación de empleos durante 2025, a nivel nacional el escenario luce distinto. 

Y es que, de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el país, el empleo en dicha industria reportó una contracción de 2.3 por ciento. 

La generación de nuevos empleos a nivel nacional la lideró el sector de transportes y comunicaciones con un avance de 13.7 por ciento. 

Enseguida se ubicó comercio con un repunte de 3.1%, electricidad con 2.1%, así como el sector de servicios sociales y comunales, y el de servicios para empresas, en ambos casos con un crecimiento de 1.6% durante el año pasado.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Rescatan_siete_cachorros_Apodaca_95479c0bdb
Rescatan a siete cachorros y a su madre en Apodaca
finanzas_empleo_17f4d380dd
‘Mete reversa’ producción de autos por primera vez desde 2021
Whats_App_Image_2026_01_09_at_4_17_20_PM_fc5e423d09
Científicos mexicanos crean un hígado en un chip
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_01_12_at_9_27_05_PM_3864925280
Brinda ayuda Protección Civil NL a 500 personas ante intenso frío
nl_x_a389e83830
¡Todo listo para el Día del Patrimonio de NL!
Whats_App_Image_2026_01_12_at_9_15_04_PM_6af5017a4f
Busca LABNL impulsar conexión artística colectiva
publicidad

Más Vistas

Estudiante_regio_fallece_mientras_esquiaba_990abb281a
Fallece estudiante regio al practicar esquí en Nuevo México
familia_intoxicada_kfc_monterrey_calusurado_solidaridad_2119f5ff5e
Clausura KFC en Monterrey por intoxicación de una familia
EH_UNA_FOTO_2026_01_11_T123148_576_d89f6818ed
Enfrenta Nuevo León frío extremo y lluvias por tormenta invernal
publicidad
×