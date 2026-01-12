Empuja sector construcción empleo en NL: se dispara 130%

El sector construcción en la entidad protagonizó la creación de nuevos empleos al colocarse como el de mayor crecimiento durante 2025.

De acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el último año, dicha industria generó 4,844 puestos laborales, un 128% más con relación a los 2,116 empleos creados en 2024.

Este avance ocurrió en un contexto en el que Nuevo León registró un tropiezo en materia de empleo, al crear 19,387 puestos en 2025, muy por debajo de los 66,717 alcanzados en 2024, según muestran cifras oficiales.

Expertos señalaron que el avance de puestos laborales en la construcción se atribuye a la ejecución de un mayor número de obras, tanto públicas como privadas.

Al respecto, Rodrigo Garza Tijerina, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Nuevo León, señaló que desde hace algunos años, el sector mantiene una tendencia alcista en lo referente a la creación de plazas laborales.

“El número de afiliados al IMSS en Nuevo León ha mantenido una tendencia al alza desde hace años. De pronto se presentan retrocesos en diciembre, esto debido a que tenemos muchos trabajadores foráneos, pero una vez concluidas las festividades, se recuperan las plazas y el empleo mantiene su crecimiento”, subrayó.

En entrevista con El Horizonte, el líder de la CMIC Nuevo León destacó que la contratación en el sector también es un reflejo de los esfuerzos realizados por los empresarios por mantener la inversión privada aun en periodos de inestabilidad económica.

De igual manera, resaltó la ejecución de un mayor número de obras impulsadas de cara a la celebración del Mundial de Futbol en 2026, entre ellas, la modernización de las líneas del Metro, lo cual ya generó un efecto positivo en el empleo de la construcción en el estado al generar un incremento en la demanda laboral.

Algunos de los puestos que se crearon en esta industria fueron para jefes de obra, arquitectos, albañiles, electricistas, carpinteros y fontaneros, entre otros oficios.

“Los gobiernos del estado y los municipios han estado invirtiendo en obras de infraestructura, desde tapar baches hasta obras viales, de drenaje y rehabilitación de espacios públicos, así como las que se realizan en el marco del Mundial (de Futbol 2026)”, subrayó Garza Tijerina.

Cabe mencionar que, aunque la construcción lideró el crecimiento en la creación de empleos en el estado, al hablar de otros sectores, la mayoría tuvo retrocesos de un año a otro o incluso pérdidas.

Tal es el caso de los servicios que pasaron de 13,999 a 2,200, o bien, el comercio que registró 14,985 puestos en 2025, pero en 2024 había alcanzado 16,494 nuevos empleos.

Escenario a nivel nacional

Aunque en Nuevo León la construcción fue el sector que registró el mayor repunte en generación de empleos durante 2025, a nivel nacional el escenario luce distinto.

Y es que, de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el país, el empleo en dicha industria reportó una contracción de 2.3 por ciento.

La generación de nuevos empleos a nivel nacional la lideró el sector de transportes y comunicaciones con un avance de 13.7 por ciento.

Enseguida se ubicó comercio con un repunte de 3.1%, electricidad con 2.1%, así como el sector de servicios sociales y comunales, y el de servicios para empresas, en ambos casos con un crecimiento de 1.6% durante el año pasado.

Comentarios