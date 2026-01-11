Vinculan a hombre por cinco toneladas de pirotecnia en Coahuila

La Fiscalía General de la República vinculó a proceso a un hombre que fue detenido en posesión de más de cinco toneladas de pirotecnia en Coahuila.

El hombre identificado como Sergio "N" fue detenido por elementos de la Policía Civil del Estado cuando circulaba sobre la carretera federal 57, en el tramo Castaños-Monclova cuando trasladaba alrededor de cinco toneladas de pirotecnia de distintos tamaños.

A través de redes sociales, autoridades dieron a conocer el procesamiento legal de este presunto delincuente.

#FGR obtuvo vinculación a proceso contra Sergio “N”, por su probable participación en el delito de posesión, sin permisos correspondientes de pirotecnia, delito previsto y sancionado en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Fue detenido en Castaños, Coahuila, junto con… pic.twitter.com/Fhd8B8aYNX — FGR México (@FGRMexico) January 10, 2026

Al revisar la unidad de carga conducida por el presunto delincuente, elementos estatales descubrieron diversos artículos de pirotecnia, mismos que dieron un peso total de 5,074 kilos de sustancia sólida en polvo compactado en diversos artefactos pirotécnicos.

El Ministerio Público Federal aportó los datos de prueba para obtener la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, así como dos meses de investigación complementaria.

