Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
vista_pirotecnia_1_1200x900_1_af7861f4ab
Coahuila

Vinculan a hombre por cinco toneladas de pirotecnia en Coahuila

Ministerio Público obtuvo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa contra el acusado, así como dos meses de plazo para la investigación complementaria

  • 11
  • Enero
    2026

La Fiscalía General de la República vinculó a proceso a un hombre que fue detenido en posesión de más de cinco toneladas de pirotecnia en Coahuila.

El hombre identificado como Sergio "N" fue detenido por elementos de la Policía Civil del Estado cuando circulaba sobre la carretera federal 57, en el tramo Castaños-Monclova cuando trasladaba alrededor de cinco toneladas de pirotecnia de distintos tamaños.

A través de redes sociales, autoridades dieron a conocer el procesamiento legal de este presunto delincuente.

Al revisar la unidad de carga conducida por el presunto delincuente, elementos estatales descubrieron diversos artículos de pirotecnia, mismos que dieron un peso total de 5,074 kilos de sustancia sólida en polvo compactado en diversos artefactos pirotécnicos.

El Ministerio Público Federal aportó los datos de prueba para obtener la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, así como dos meses de investigación complementaria.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2026_01_07_T134854_666_1513192108
Semar detiene a 43 presuntos delincuentes en Colima
EH_UNA_FOTO_47_c536bb17eb
SCJN atrae caso de Cabeza de Vaca por posible corrupción y amparo
EH_UNA_FOTO_2025_09_20_T124357_871_3cbaa5e513
Afirma que Bermúdez Requena envió $40 mdp en avionetas a hotelero
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_01_12_at_6_05_42_PM_f199b2e8d3
Retrasan regreso a clases en primaria por daños, robos y frío
incendio_camioneta_fraccionamiento_azteca_deee6c8471
FGE investiga incendio de camioneta en fraccionamiento Azteca
Whats_App_Image_2026_01_12_at_5_26_50_PM_a0ef749a04
Refuerza Parras operativos por bajas temperaturas y frente frío
publicidad

Más Vistas

Estudiante_regio_fallece_mientras_esquiaba_990abb281a
Fallece estudiante regio al practicar esquí en Nuevo México
familia_intoxicada_kfc_monterrey_calusurado_solidaridad_2119f5ff5e
Clausura KFC en Monterrey por intoxicación de una familia
EH_UNA_FOTO_2026_01_11_T123148_576_d89f6818ed
Enfrenta Nuevo León frío extremo y lluvias por tormenta invernal
publicidad
×