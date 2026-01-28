IEC establece bases para candidaturas independientes

El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) aprobó la convocatoria dirigida a la ciudadanía interesada en participar como candidata o candidato independiente en la elección de diputaciones locales, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2025-2026. La decisión se tomó durante la Sesión Ordinaria del Consejo General, donde se estableció que la convocatoria entrará en vigor a partir del 30 de enero de 2026, conforme a lo dispuesto en el Código Electoral del estado.

Plazos y requisitos para aspirantes

Las personas aspirantes deberán presentar su manifestación de intención del 31 de enero al 14 de febrero ante el Comité Distrital correspondiente y cumplir con los requisitos señalados, entre ellos la obtención del respaldo ciudadano mediante la aplicación móvil del INE.

Durante la misma sesión, el Consejo General dio por recibidas las plataformas electorales de los partidos políticos con registro en la entidad y aprobó diversos acuerdos relacionados con la organización del proceso electoral, como los diseños de la documentación electoral para modalidades de voto anticipado, voto de personas en prisión preventiva y voto en urna electrónica.

Asimismo, se avalaron campañas de difusión institucional, la implementación del sistema “Candidatas y Candidatos, Conóceles”, así como la instalación de Centros de Acopio y Transmisión de Datos y la auditoría del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), con el fin de garantizar certeza y transparencia en los comicios.

Presupuesto y posibles coaliciones

En este contexto, Oscar Daniel Rodríguez, presidente consejero del Instituto Electoral de Coahuila, dio a conocer que el organismo se encuentra en la búsqueda de un ligero incremento al presupuesto, a fin de fortalecer las actividades operativas del proceso electoral. Además, precisó que todavía existe plazo para que los partidos políticos puedan registrar algún tipo de coalición, por lo que llamó a las fuerzas políticas a mantenerse atentas a los tiempos legales establecidos rumbo a la contienda electoral de 2025-2026.





