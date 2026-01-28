Podcast
incendio_en_saltillo_2026_141638d9bb
Coahuila

Personas de la tercera edad son salvadas por incendio en Saltillo

Señalaron que las llamas habían iniciado en una de las habitaciones y que intentaban sofocarlas, por lo que las policías les pidieron salir del domicilio

  • 28
  • Enero
    2026

La rápida intervención de elementos de la Policía Municipal de Saltillo permitió rescatar a dos adultas mayores que se encontraban dormidas mientras un cuarto de la vivienda que habitaban era consumido por el fuego, en hechos registrados la mañana de este martes en la calle Maclovio Herrera, en la Zona Centro de la ciudad.

El incidente ocurrió alrededor de las 6:30 horas, cuando las oficiales Karen Alejandra Ruiz Mendoza y Beatriz Alejandra García Ruiz, adscritas a la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, acudieron a atender un reporte de incendio. En el lugar se entrevistaron con Juana Guadalupe, de 43 años, y Susana Tovar, de 63, quienes señalaron que las llamas habían iniciado en una de las habitaciones y que intentaban sofocarlas, por lo que las policías les pidieron salir del domicilio y confirmaron que había más personas al interior.

81a3c5ff-aa2d-4f2c-814b-81b1777a5927.jpeg

Al ingresar a las recámaras, las oficiales lograron despertar y poner a salvo a Teresa Morales, de 75 años, y posteriormente a Rosario Vázquez, de 77, quien se encontraba en una habitación con candado. Minutos después, el fuego se intensificó y el humo se propagó por la casa, por lo que elementos del Cuerpo de Bomberos, a bordo de la unidad 919, arribaron para controlar y extinguir el siniestro sin que se reportaran personas lesionadas.

171f3e30-a2c1-4ae4-96fa-bbe044150140.jpeg


Comentarios

Etiquetas:
