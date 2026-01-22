Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
ramos_arizpe_65c2c0cb04
Coahuila

José María Morales evita confirmar aspiración a diputación local

El funcionario aseguró que esperará los tiempos, momentos y definiciones internas de su partido antes de tomar cualquier decisión

  • 22
  • Enero
    2026

En el marco del proceso electoral que vivirá Coahuila este año para renovar el Congreso Local, el administrador fiscal general de Coahuila, José María Morales Padilla, evitó confirmar si buscará una diputación en las próximas candidaturas y aseguró que esperará los tiempos, momentos y definiciones internas de su partido antes de tomar cualquier decisión.

Posible candidatura y enfoque en su labor actual

Cuestionado sobre versiones que lo colocan como posible aspirante por el Distrito 12, el funcionario señaló que, por ahora, se mantiene concentrado en su responsabilidad al frente de la Administración Fiscal General, desde donde trabaja en coordinación con municipios y con la Secretaría de Finanzas para fortalecer la recaudación estatal.

Desplazamientos a municipios no indican actividad política

Morales Padilla explicó que su presencia frecuente en municipios como Ramos Arizpe, Arteaga y General Cepeda responde a que reside en esta región y a actividades personales y cotidianas, además de su labor institucional, y no a una actividad política anticipada.

Definición de participación electoral conforme a calendario y partido

Indicó que cualquier definición sobre una eventual participación electoral se dará conforme a los tiempos que marque su partido y al calendario legal establecido por la autoridad electoral, el cual contempla que, en caso de registrarse como candidato, tendría que separarse de su cargo dentro de los plazos fijados por el Instituto Electoral de Coahuila.

Continuidad en funciones gubernamentales

El administrador fiscal reiteró que, mientras no exista una determinación formal, continuará desempeñando sus funciones en el gobierno estatal, enfocadas en mejorar la eficiencia recaudatoria y en respaldar la operación financiera del estado.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

PVEM_Jorge_Arturo_Valdez_5f9763a6d6
Es tiempo de que el PVEM vaya solo: Jorge Arturo Valdés
Alianza_PAN_proceso_electoral_789f7559c2
Definirán alianzas del PAN el 30 de enero para proceso electoral
samuel_presupuesto_6724c4cbce
Anuncia Samuel García veto al Paquete Fiscal 2026
publicidad

Últimas Noticias

tren_interoceanico_dictamen_sheinbaum_fgr_685ce43da6
FGR alista dictamen por descarrilamiento del Tren Interoceánico
parto_bebe_sanpedro_54407e67bd
Apoya Policía de San Pedro en nacimiento de bebé
segundo_black_hawk_samuel_nl_4c5bac647a
Recibe NL segundo helicóptero Black Hawk para Fuerza Civil
publicidad

Más Vistas

nl_tren_del_golfo_acaa699e6a
Detonará nuevo tren megaobra pública en urbe regia
Puma_Chipinque_b4be37d6c0
Captan presencia de puma en Reserva Natural de Chipinque 
EH_CONTEXTO_1_4c17629ae7
Padre denuncia al Hospital Ángeles por muerte de hijo de 2 años
publicidad
×