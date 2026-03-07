IEC ordena retirar propaganda de Morena con silueta de Sheinbaum

El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) ordenó a Morena retirar propaganda electoral que incluía la silueta de la presidenta Claudia Sheinbaum, tras resolver medidas cautelares derivadas de una queja presentada por el Partido Acción Nacional (PAN) en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2025-2026.

Durante una sesión extraordinaria celebrada este sábado, la Comisión de Quejas y Denuncias del IEC analizó el expediente DEAJ/PES/003/2026, promovido por la representación del PAN ante el Consejo General del organismo electoral.

En la denuncia se señala que Morena y diversas precandidaturas habrían incurrido en actos anticipados de precampaña, además de violaciones a las reglas de propaganda electoral, particularmente en casos de precandidaturas únicas, donde la legislación local prohíbe realizar actividades proselitistas internas.

El recurso también acusa el uso indebido de la figura presidencial en propaganda política, al difundirse materiales que incluían la silueta de la presidenta Claudia Sheinbaum en espectaculares, redes sociales y otros materiales promocionales vinculados con aspirantes del partido en distintos distritos.

Tras el análisis del caso y la solicitud de medidas cautelares por parte del PAN, el Instituto Electoral de Coahuila determinó ordenar a Morena el retiro de las publicaciones y propaganda señaladas, al considerar que podrían vulnerar los principios de equidad, imparcialidad e igualdad en la contienda electoral, establecidos en el Código Electoral del estado.

Además, la autoridad electoral estableció que el partido solo podrá realizar actividades de precampaña de carácter institucional, sin la promoción personalizada de aspirantes ni el uso de figuras públicas que puedan influir en el proceso interno.

Tras conocerse la resolución, la dirigencia estatal del PAN, encabezada por Elisa Maldonado, aseguró que la decisión del IEC confirma los señalamientos realizados por el partido sobre presuntas irregularidades en la difusión de propaganda política.

El partido señaló que la medida cautelar obliga a retirar espectaculares y cualquier material que utilice la imagen o silueta de la mandataria federal, además de suspender la difusión de propaganda vinculada con precandidaturas únicas.

Por su parte, el Instituto Electoral de Coahuila reiteró que las precampañas deben ajustarse estrictamente a las reglas previstas en la legislación electoral, mientras continúa el análisis del procedimiento correspondiente dentro del proceso sancionador.

Comentarios