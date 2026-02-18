Aspiran a mejorar participación en elección de este 2026

El Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de Coahuila están trabajando para elevar la participación ciudadana durante el proceso de este año en Coahuila, en el que se habrá de elegir a diputados locales, informó Miguel Castillo Morales, encargado del despacho de la Vocalía Ejecutiva del INE en Coahuila.

Señaló que contrario a los niveles de votación registrados durante las elecciones para Gobernador o la Presidencia de la República, cuando acude a votar más del 60 por ciento del padrón electoral, en elecciones como las de este año, se registra menos del 40 por ciento.

Por ello, dijo, se tiene que hacer un trabajo más extenso, para apostarle a incrementar la participación, principalmente entre los jóvenes.

“La población objetivo principal de la promoción del voto es como ustedes saben los jóvenes, de 19 a 29 años es el grupo etario que suele participar menos, y al que nos interesa incentivar a que participen, por eso las Universidades son un área prioritaria”.

Dijo que dentro de esta estrategia, se planea organizar foros, mesas redondas e incluso debates entre candidatos en espacios universitarios.

Coahuila es ejemplo de civilidad

Castillo Morales dijo que Coahuila es uno de los estados más seguros del país, y por ello se prevén unos comicios tranquilos. Recordó que tres ciudades, Piedras Negras, Torreón y Saltillo, están entre las primeras 10 con mayor percepción de seguridad ciudadana.

“Además trabajamos con las instituciones y dependencias de gobernabilidad y de seguridad pública para garantizar que durante los trabajos que estamos realizando en campo y el día de la jornada todo transcurra de forma pacífica y segura”.

Comentarios