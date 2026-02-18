Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
aspiran_mejorar_participacion_coahuila_b8d20b9dae
Coahuila

Aspiran a mejorar participación en elección de este 2026

Los municipios de Piedras Negras, Torreón y Saltillo, están entre las primeras 10 con mayor percepción de seguridad ciudadana

  • 18
  • Febrero
    2026

El Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de Coahuila están trabajando para elevar la participación ciudadana durante el proceso de este año en Coahuila, en el que se habrá de elegir a diputados locales, informó Miguel Castillo Morales, encargado del despacho de la Vocalía Ejecutiva del INE en Coahuila.

Señaló que contrario a los niveles de votación registrados durante las elecciones para Gobernador o la Presidencia de la República, cuando acude a votar más del 60 por ciento del padrón electoral, en elecciones como las de este año, se registra menos del 40 por ciento.

Por ello, dijo, se tiene que hacer un trabajo más extenso, para apostarle a incrementar la participación, principalmente entre los jóvenes.

“La población objetivo principal de la promoción del voto es como ustedes saben los jóvenes, de 19 a 29 años es el grupo etario que suele participar menos, y al que nos interesa incentivar a que participen, por eso las Universidades son un área prioritaria”.

Dijo que dentro de esta estrategia, se planea organizar foros, mesas redondas e incluso debates entre candidatos en espacios universitarios.

Coahuila es ejemplo de civilidad

Castillo Morales dijo que Coahuila es uno de los estados más seguros del país, y por ello se prevén unos comicios tranquilos. Recordó que tres ciudades, Piedras Negras, Torreón y Saltillo, están entre las primeras 10 con mayor percepción de seguridad ciudadana.

“Además trabajamos con las instituciones y dependencias de gobernabilidad y de seguridad pública para garantizar que durante los trabajos que estamos realizando en campo y el día de la jornada todo transcurra de forma pacífica y segura”.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

aqevfde_acfb81a936
Refuerzan operativos contra extorsiones en Matamoros
5478_C5_F2_D8_B6_482_D_B080_52_DB_6_F7_FE_719_8225d22e97
Firman INE y Canirac convenio para promover el voto ciudadano
Whats_App_Image_2026_02_16_at_1_42_34_AM_b1262df2b1
Samuel pide ‘altura de miras’ al Congreso por paquete fiscal
publicidad

Últimas Noticias

IMSS_Coahuila_6b52616fa0
IMSS Coahuila fortalece atención con nuevos especialistas
EH_UNA_FOTO_31ab6be717
Presentan en Monclova a nuevo delegado de la FGE
INFO_7_CONTEXTO_1_a4d05eb8d4
Anuncia Donald Trump apertura de archivos sobre extraterrestres
publicidad

Más Vistas

nl_cablebus_02120998df
Cablebús quitaría 27,000 autos del tráfico de San Pedro
Adrian_de_la_Garza_2731ff13ec
Supervisa Adrián de la Garza, Feria del Empleo con 9,000 vacantes
congreso_nuevo_leon_ley_therian_4e0b951160
Presentan en el Congreso de Nuevo León la llamada 'Ley Therian'
publicidad
×