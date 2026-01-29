DIF Monterrey ofrecerá reconstrucción mamaria sin costo

El DIF Monterrey puso en marcha una campaña de reconstrucción mamaria gratuita dirigida a mujeres que han superado el cáncer, con el propósito de contribuir a su bienestar físico, emocional y a la recuperación de su calidad de vida.

Cirugías y atención médica sin costo

La presidenta del DIF Monterrey, Gaby Oyervides, mencionó que el programa contempla la realización de cirugías de reconstrucción mamaria sin costo, así como atención médica integral y acompañamiento especializado durante todo el proceso.

Convenio con el Hospital Universitario

La campaña es posible gracias a un convenio de colaboración firmado por el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, y el director del Hospital Universitario, Óscar Vidal, mediante el cual se garantiza que tanto el procedimiento quirúrgico como la atención hospitalaria sean totalmente gratuitos para las pacientes beneficiarias.

Las cirugías estarán sujetas a una evaluación médica previa, que incluye revisiones oncológicas y ginecológicas, con el objetivo de asegurar que cada intervención se realice en condiciones óptimas de seguridad y de acuerdo con el estado de salud de cada paciente.

Acompañamiento integral durante la recuperación

Gaby Oyervides destacó que el DIF Monterrey ofrecerá una atención integral, ya que las pacientes también recibirán terapias físicas en la recién inaugurada Unidad de Fisioterapia Integral, acompañándolas antes, durante y después de su recuperación.

Con esta campaña, el DIF Monterrey refrenda su compromiso con la salud, la dignidad y el bienestar de las mujeres, atendiendo no solo las secuelas médicas del cáncer, sino también su impacto emocional.

Contacto para registrarse

Las mujeres interesadas en participar en el programa pueden comunicarse al 81 5102 8636 o enviar un mensaje vía WhatsApp al 81 1793 206 para recibir información y orientación sobre el proceso.





