Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
959d8c25_5eac_4847_b8d4_5d9138680cc6_47c34050f4
Coahuila

Solicitan vecinos mantenimiento a juegos infantiles de la Alameda

Además del llamado a las autoridades, los ciudadanos también pidieron a la sociedad respetar y cuidar estos espacios destinados a la recreación familiar

  • 11
  • Marzo
    2026

Ante la proximidad de la temporada de Semana Santa y la llegada de visitantes, ciudadanos hicieron un llamado a las autoridades para que se realice la restauración del área de juegos infantiles en la Alameda Zaragoza, uno de los puntos emblemáticos de la ciudad y lugar de reunión para familias.

Usuarios señalan deterioro en el área infantil

De acuerdo con los propios usuarios del lugar, el área de los jueguitos presenta un evidente deterioro, lo que ha generado preocupación entre quienes acuden con sus hijos. Señalan que este espacio es utilizado constantemente por familias locales y turistas, por lo que consideran importante que reciba mantenimiento y mejoras antes del aumento de visitantes durante el periodo vacacional.

Llaman también a la ciudadanía a cuidar los espacios

Además del llamado a las autoridades, los ciudadanos también pidieron a la sociedad respetar y cuidar estos espacios destinados a la recreación familiar, especialmente porque en la zona también existe un área de juegos adaptada para niños con discapacidad. Destacaron que el cuidado de estos lugares es una responsabilidad compartida para garantizar que niñas y niños puedan disfrutar de un entorno seguro y adecuado.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_03_12_at_3_09_27_PM_1_18c506873f
Municipio de Reynosa entrega 12 patrullas a Policía de Proximidad
Whats_App_Image_2026_03_12_at_3_08_30_PM_e34f509190
Encuentran cuerpo en brecha de Reynosa rumbo a Monterrey
gilma_alcocer_salud_matamoros_46e472070b
Reducen acciones preventivas muertes por accidentes viales
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_03_12_at_3_09_29_PM_1_6aff36eff4
Recomiendan informarse antes de iniciar trámite de jubilación
Whats_App_Image_2026_03_12_at_3_09_28_PM_64ec751ace
Saturación complica trámites de pensión en Reynosa
wall_street_abre_mixto_4f914e19df
Wall Street cierra en rojo ante escalada del precio del petróleo
publicidad

Más Vistas

captan_ataque_donde_muere_menor_apodaca_6160e9cb6b
Captan momento del ataque donde muere menor en Apodaca
inicia_proceso_tramite_becas_escuelas_particulares_9e40334e90
Arranca proceso de becas en escuelas particulares 2026-2027
seleccion_de_iran_mundial_2026_20fb697a5e
Irán anuncia que no participará en el Mundial 2026 tras conflicto
publicidad
×