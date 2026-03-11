Solicitan vecinos mantenimiento a juegos infantiles de la Alameda

Ante la proximidad de la temporada de Semana Santa y la llegada de visitantes, ciudadanos hicieron un llamado a las autoridades para que se realice la restauración del área de juegos infantiles en la Alameda Zaragoza, uno de los puntos emblemáticos de la ciudad y lugar de reunión para familias.

Usuarios señalan deterioro en el área infantil

De acuerdo con los propios usuarios del lugar, el área de los jueguitos presenta un evidente deterioro, lo que ha generado preocupación entre quienes acuden con sus hijos. Señalan que este espacio es utilizado constantemente por familias locales y turistas, por lo que consideran importante que reciba mantenimiento y mejoras antes del aumento de visitantes durante el periodo vacacional.

Llaman también a la ciudadanía a cuidar los espacios

Además del llamado a las autoridades, los ciudadanos también pidieron a la sociedad respetar y cuidar estos espacios destinados a la recreación familiar, especialmente porque en la zona también existe un área de juegos adaptada para niños con discapacidad. Destacaron que el cuidado de estos lugares es una responsabilidad compartida para garantizar que niñas y niños puedan disfrutar de un entorno seguro y adecuado.

