Oficialmente ya es la Calzada Mauricio Fernández Garza

A partir de este 10 de diciembre, la icónica vialidad sampetrina dejará de ser la Calzada San Pedro para llevar oficialmente el nombre de Calzada Mauricio Fernández Garza.

La decisión, aprobada por unanimidad por el Cabildo, busca rendir homenaje a la trayectoria del político y empresario que fue cuatro veces alcalde del municipio.

La aprobación se concretó este martes con 15 votos unánimes de los integrantes del Cabildo.

El alcalde Mauricio Farah mostró la nueva nomenclatura que se instalará en la vialidad.

El cambio de nombre se aplicará al tramo de la calzada que se encuentra en la jurisdicción de San Pedro, específicamente de Vasconcelos a Vía Angélica.

La iniciativa, impulsada tras el fallecimiento de Fernández Garza el pasado 23 de septiembre, ha involucrado la coordinación metropolitana.

San Pedro aprobó y oficializa el nombre a partir del 10 de diciembre.

El municipio de Monterrey anunció este lunes que autorizará formalmente el cambio de nomenclatura en su tramo colindante, fortaleciendo el homenaje en una de las principales avenidas que conectan ambas ciudades.

Apoyos en tràmites por cambio de nombre

Consciente de las implicaciones administrativas para los vecinos y comerciantes, el alcalde Mauricio Farah informó que el gobierno municipal brindará apoyo en los diferentes trámites de cambio de domicilio.

El municipio ha establecido una sinergia con participación ciudadana y delegaciones clave.

Se coordinará con Agua y Drenaje de Monterrey, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Instituto Nacional Electoral (INE) para facilitar las modificaciones.

Los comerciantes o personas con domicilio fiscal deberán acudir por su cuenta a las instalaciones del SAT para realizar los cambios de dirección pertinentes.

El edil municipal concluyó invitando a los comerciantes y habitantes de la zona a consultar la página oficial del municipio para resolver cualquier duda o inquietud sobre el proceso de cambio.

