Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
YJ_6_J_86d9ec7b6b
Coahuila

Impulsan doble nacionalidad para hijos de tamaulipecos

Autoridades reforzaron la difusión de un programa gratuito que facilita el trámite de doble nacionalidad a menores nacidos en EUA de padres tamaulipecos

  • 01
  • Junio
    2026

Con el objetivo de reducir el rezago en el acceso a la doble nacionalidad, autoridades educativas y del ámbito migratorio reforzaron la difusión de un programa gratuito dirigido a hijos de padres tamaulipecos nacidos en Estados Unidos.

La delegada regional, Anaí García Cisneros, informó que recientemente se llevó a cabo una reunión con la titular del Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE), así como con jefes de sector, supervisores y directores escolares, a fin de dar a conocer los alcances del programa impulsado por el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes.

Explicó que la estrategia contempla que la información sea replicada en todos los planteles educativos, con la finalidad de que más familias conozcan este beneficio y puedan acceder a él sin costo alguno.

García Cisneros detalló que el programa está dirigido a ciudadanos estadounidenses nacidos de padres tamaulipecos, quienes pueden iniciar su trámite de doble nacionalidad de manera gratuita. Para ello, señaló, se brinda orientación y acompañamiento durante el proceso.

“Nosotros los apoyamos y los canalizamos a las ventanillas del Instituto Nacional de Migración (INM), donde pueden acceder a un proceso de regularización. En algunos casos, las personas solicitan acompañamiento debido al temor de acudir a instancias migratorias, y también se les brinda ese respaldo”, indicó.

Asimismo, puntualizó que, aunque no realizan directamente los trámites, sí proporcionan la información necesaria y asesoría para el llenado de documentos, facilitando así el proceso para los interesados.

La delegada regional reconoció que, pese a los avances, aún existe un importante rezago en Matamoros. De acuerdo con datos censales previos, se estima que alrededor de 16 mil menores podrían ser candidatos a este beneficio, lo que evidencia la necesidad de intensificar la difusión.

Actualmente, dijo, se tienen cerca de 200 trámites en proceso; sin embargo, confió en que la cifra aumente conforme más personas conozcan el programa. Añadió que el censo se actualiza cada diez años, por lo que se espera una nueva medición que permita dimensionar si la población objetivo ha crecido.

Finalmente, reiteró el llamado a la ciudadanía para informarse y aprovechar este programa gratuito promovido por el Gobierno del Estado, a través del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, con el propósito de garantizar identidad jurídica y acceso a derechos a miles de menores en la región.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

coahuila_vigilancia_gusano_75fcf68a3f
Gusano barrenador avanza hacia Texas; productores alertan
IMG_2619_e1842111dd
Invierte Coahuila 50 mdp contra el gusano barrenador
lluvia_paraguas_3d0c46873b
Alertan por lluvias a partir del miércoles en Ramos Arizpe
publicidad

Últimas Noticias

coahuila_vigilancia_gusano_75fcf68a3f
Gusano barrenador avanza hacia Texas; productores alertan
nl_fan_fest_presentacion_ade9f11449
Encenderá el fútbol 39 días de fiesta en Nuevo León
Captura_de_pantalla_2026_06_03_a_la_s_1_03_19_a_m_62953e518d
Grandiosas Invicto reunirá a seis divas en Monterrey
publicidad

Más Vistas

menor_fiscalia_coahuila_306db6980c
Menor ya está en un entorno seguro: gobernador
Whats_App_Image_2026_06_01_at_15_29_25_df78d68005
Reducen a escombros la casa de 'Pipo' en el centro de Monterrey
IMG_4402_1bfdd033d9
Localizan cuerpo en estado de descomposición en San Pedro
publicidad
×