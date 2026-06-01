Impulsan doble nacionalidad para hijos de tamaulipecos

Con el objetivo de reducir el rezago en el acceso a la doble nacionalidad, autoridades educativas y del ámbito migratorio reforzaron la difusión de un programa gratuito dirigido a hijos de padres tamaulipecos nacidos en Estados Unidos.

La delegada regional, Anaí García Cisneros, informó que recientemente se llevó a cabo una reunión con la titular del Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE), así como con jefes de sector, supervisores y directores escolares, a fin de dar a conocer los alcances del programa impulsado por el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes.

Explicó que la estrategia contempla que la información sea replicada en todos los planteles educativos, con la finalidad de que más familias conozcan este beneficio y puedan acceder a él sin costo alguno.

García Cisneros detalló que el programa está dirigido a ciudadanos estadounidenses nacidos de padres tamaulipecos, quienes pueden iniciar su trámite de doble nacionalidad de manera gratuita. Para ello, señaló, se brinda orientación y acompañamiento durante el proceso.

“Nosotros los apoyamos y los canalizamos a las ventanillas del Instituto Nacional de Migración (INM), donde pueden acceder a un proceso de regularización. En algunos casos, las personas solicitan acompañamiento debido al temor de acudir a instancias migratorias, y también se les brinda ese respaldo”, indicó.

Asimismo, puntualizó que, aunque no realizan directamente los trámites, sí proporcionan la información necesaria y asesoría para el llenado de documentos, facilitando así el proceso para los interesados.

La delegada regional reconoció que, pese a los avances, aún existe un importante rezago en Matamoros. De acuerdo con datos censales previos, se estima que alrededor de 16 mil menores podrían ser candidatos a este beneficio, lo que evidencia la necesidad de intensificar la difusión.

Actualmente, dijo, se tienen cerca de 200 trámites en proceso; sin embargo, confió en que la cifra aumente conforme más personas conozcan el programa. Añadió que el censo se actualiza cada diez años, por lo que se espera una nueva medición que permita dimensionar si la población objetivo ha crecido.

Finalmente, reiteró el llamado a la ciudadanía para informarse y aprovechar este programa gratuito promovido por el Gobierno del Estado, a través del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, con el propósito de garantizar identidad jurídica y acceso a derechos a miles de menores en la región.

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