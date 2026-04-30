Activan cerco sanitario por gusano barrenador en Castaños

El primer caso confirmado de gusano barrenador en Castaños encendió la alerta sanitaria en la región Centro de Coahuila, obligando a autoridades y productores a implementar un cerco sanitario, instalar un laboratorio especializado y desplegar un barrido intensivo en el ganado, ante el riesgo de propagación que incluso podría afectar a humanos y fauna silvestre.

Marco Antonio Rodríguez Galaz, presidente de la Asociación Ganadera local, informó que el caso detectado corresponde a una larva en estado avanzado, cercana a convertirse en mosca, lo que evidencia que la plaga ya tenía presencia previa en la zona. Explicó que el hallazgo se dio durante una capacitación en campo, donde se realizaban muestreos sanitarios a animales.

Detalló que tras la confirmación oficial, se convocó a reforzar acciones junto al Comité de Prevención de Enfermedades Exóticas de México y Estados Unidos, cuyos especialistas instalarán un centro de investigación en las instalaciones de la asociación ganadera. En este espacio se realizarán análisis con equipo especializado, incluyendo microscopios y herramientas de laboratorio para identificar y contener la plaga.

¿Qué acciones incluye el cerco sanitario en Castaños?

Rodríguez Galaz indicó que una de las principales acciones será el barrido sanitario extensivo en zonas rurales, que incluirá visitas a ejidos y diálogo con comisariados y productores para facilitar la toma de muestras. Señaló que también se capacitará a los ganaderos en el uso de medicamentos específicos para combatir el gusano barrenador.

Explicó que cualquier herida en el ganado, por mínima que sea, representa un riesgo de infestación, por lo que se deberán extremar medidas de higiene y vigilancia. Subrayó que incluso prácticas comunes como la colocación de aretes deben realizarse con protocolos sanitarios estrictos, ya que podrían convertirse en puntos de entrada para la plaga.

El líder ganadero advirtió que la presencia del gusano barrenador en Castaños implica una cuarentena para la región Centro, lo que impactará la movilidad del ganado y las condiciones sanitarias del estado. Consideró que, al haberse detectado en esta zona, es probable que existan más casos en otras regiones de Coahuila.

¿Cómo impacta el brote al sector ganadero?

El dirigente reconoció que este brote afectará la economía del sector ganadero, particularmente en la exportación de ganado, ya que Coahuila estaba en proceso de consolidar un estatus sanitario favorable similar al de entidades como Chihuahua y Sonora. La detección del gusano detiene temporalmente estos avances.

Ante este escenario, destacó que se impulsan alternativas como la instalación de corrales de subasta en Castaños, lo que permitiría a los productores comercializar su ganado a mejores precios dentro de la región. Además, mencionó proyectos paralelos como la modernización del rastro para convertirlo en Tipo Inspección Federal (TIF), lo que facilitaría la exportación de carne procesada.

Rodríguez Galaz afirmó que, aunque la situación es compleja, el sector ganadero cuenta con respaldo institucional y mantiene confianza en las acciones coordinadas para contener la plaga. Añadió que la detección oportuna del caso permitió activar protocolos antes de una propagación mayor, lo que representa una ventaja en el control sanitario.

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