Sube 24% recaudación por IEPS por consumo de refrescos y cigarros

La recaudación por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a refrescos y cigarros registró un incremento del 24.3% en el primer trimestre del año, impulsada por el mayor consumo y el aumento en las cuotas aplicables en 2026.

De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por este gravamen se obtuvieron $191,635 millones de pesos, es decir, $37,468 millones más que en el mismo periodo de 2025, cuando se reportaron $154,167 millones de pesos.

Este avance contribuyó al crecimiento de los ingresos públicos, ya que entre enero y marzo el gobierno federal reportó una recaudación tributaria total de $1.76 billones de pesos, con un aumento nominal frente al año previo.

Vinculan alza de IEPS con ajustes fiscales de este 2026

El alza en el IEPS está vinculada a los ajustes fiscales de este año, como el incremento al impuesto en refrescos y bebidas azucaradas, que pasó de $1.64 a $3.8 pesos por litro, así como la nueva cuota de $1.5 pesos por litro a bebidas sin calorías.

A ello se suma el aumento en cigarros, cuya cuota se elevó a $0.85 pesos por unidad, mientras que el Impuesto sobre la Renta (ISR) se mantuvo como el principal componente de los ingresos tributarios, con $899,923 millones de pesos en el trimestre.

Cabe recordar que El Horizonte publicó el pasado 02 de enero que, para 2026, el IEPS a bebidas saborizadas como refrescos y jugos industriales se actualizó de $1.64 pesos por litro en 2025 a $3.08 pesos por litro.

Además, por primera vez se estableció un impuesto de $1.50 pesos por litro a bebidas con edulcorantes, como las versiones light o cero.

En el caso del tabaco, la cuota por cigarro aumentó de $0.64 a $0.85 pesos por unidad, junto con un alza en la tasa del impuesto de 160% a 200 por ciento.

Asimismo, los sueros que no cumplen con las especificaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) quedaron sujetos a un IEPS de $3.08 pesos por litro, lo que también contribuye al encarecimiento de estos productos para el consumidor.

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