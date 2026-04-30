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Nuevo León

SIMEPRODE suma fuerzas para impulsar economía circular en entidad

Dicha colaboración contempla evaluación, planeación e implementación de acciones conjuntas que permitan optimizar la recuperación de envases

  • 30
  • Abril
    2026

Como parte del avance significativo en la transformación del manejo de residuos en México, el Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos (SIMEPRODE) formalizó la firma con Tetra Pak para impulsar la recuperación y reciclaje de los envases de cartón de bebidas y alimentos de la marca.

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Este acuerdo impulsará sistemas de recolección, reciclaje y valorización más eficientes y escalables, al asegurar que los envases de cartón para bebidas no solo sean recuperados, sino reincorporados en nuevas cadenas productivas.

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Dicha colaboración contempla evaluación, planeación e implementación de acciones conjuntas que permitan optimizar la recuperación y aprovechamiento de los envases.

El director de Sostenibilidad de Tetra Pak México, Andina y C&C, Guillermo Pugliese, afirmó que la economía circular es una prioridad operativa que requiere colaboración entre instituciones.

“Para Tetra Pak®, la economía circular no es un concepto aspiracional, sino una prioridad operativa que requiere soluciones a escala y colaboración entre actores clave. Esta alianza con SIMEPRODE refleja nuestro compromiso por impulsar sistemas de reciclaje más robustos, donde cada envase recuperado se reintegre a nuevas cadenas de valor, generando impacto ambiental y económico medible”.

Por su parte, Francisco Andrés Silva Soto, director general de SIMEPRODE, destacó que el acuerdo representa un avance en el modelo económico, más eficiente, sostenible e incluyente.

"La colaboración entre gobierno e iniciativa privada es clave para fortalecer nuestras capacidades de manejo integral de residuos y sobre todo de reciclaje y aprovechamiento que reduzcan la cantidad de residuos que se confinan en el relleno sanitario. Con este acuerdo, seguimos sumando aliados y avanzamos hacia un modelo más eficiente, sostenible e incluyente en beneficio de la sociedad y de un modelo de Economía Circular para el Estado de Nuevo León”, 

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Ambas instituciones trabajarán en el fortalecimiento de la infraestructura local, la capacitación e intercambio de mejores prácticas, así como el desarrollo de actividades y campañas de educación ambiental.


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