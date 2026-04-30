Impulsa Turismo 20 nuevas rutas aéreas previo al Mundial 2026

En el marco del fortalecimiento turístico previo al Mundial de fútbol de 2026, México anunció la apertura de más de 20 nuevas rutas aéreas hacia distintos destinos del país, una medida que busca mejorar la conectividad nacional e internacional.

El anuncio fue realizado por la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, durante la edición número 50 del Tianguis Turístico, celebrada en Acapulco.

Conectividad como eje del Plan México

La funcionaria explicó que esta expansión forma parte del denominado Plan México, estrategia con la que el gobierno federal busca posicionar al país como el quinto más visitado del mundo.

“Tenemos que ser el quinto país más visitado… fueron anunciadas más de 20 rutas”, señaló.

Además del incremento en vuelos, el plan contempla el impulso a la infraestructura turística mediante financiamiento y apoyo a proyectos en todo el territorio nacional.

Aerolíneas apuestan por el mercado mexicano

Pese al contexto adverso para la industria aérea, marcado por el aumento en el costo de combustibles, las principales aerolíneas han decidido fortalecer su presencia en el país.

Entre los anuncios más relevantes destacan:

Volaris abrirá 12 nuevas rutas desde Puebla a partir de junio

a partir de junio Aeroméxico operará 29 vuelos chárter durante el Mundial y ampliará conexiones internacionales

durante el Mundial y ampliará conexiones internacionales Viva Aerobus sumará rutas desde el AIFA hacia Medellín y Bogotá

“Seguimos fortaleciendo conexiones nacionales e internacionales”, afirmó la secretaria.

Financiamiento y proyectos turísticos

Como parte de la estrategia, el gobierno federal ha colocado más de 2,000 créditos para el sector turístico, enfocados en mejorar servicios e infraestructura.

Asimismo, se cuenta con una guía de financiamiento desarrollada junto al Banco de América Latina y el Caribe y ONU Turismo, que respalda 773 proyectos en las 32 entidades del país, con una inversión superior a $40 millones de dólares.

Este esquema permitirá que pequeñas y medianas empresas accedan a recursos tanto nacionales como internacionales.

Impulso al turismo sustentable

En materia de inversión, destacan proyectos en Punta Venado, Quintana Roo, y la Costa de Nayarit, que concentran recursos por $150 millones de dólares.

Estos desarrollos forman parte de una apuesta por el turismo sustentable, alineado con las nuevas tendencias del sector a nivel global.

Uno de los aspectos más relevantes del anuncio fue la inclusión del turismo comunitario dentro del Tianguis Turístico, marcando un precedente en la promoción de este segmento.

Actualmente, existen más de 500 proyectos en desarrollo en distintas regiones del país, apoyados por la Unesco y autoridades gubernamentales.

“Hoy ha cambiado la forma de vender a México… los grandes destinos tienen experiencias complementarias”, explicó Rodríguez Zamora.

En una primera etapa, nueve estados concentran estas experiencias, aunque se prevé la incorporación de ocho más en los próximos meses, con cerca de 400 nuevas ofertas turísticas.

La secretaria adelantó que los proyectos de turismo comunitario contarán con un distintivo internacional que reconocerá el trabajo de guías, cocineras, artesanas y promotores ambientales.

“Todos los que tengan estos proyectos van a tener un reconocimiento internacional”, puntualizó.

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